Torcida do Minas promete ignorar Maurício Souza

Central Maurício Souza (D), do Minas, tem manifestado posicionamentos homofóbicos nas redes sociais (foto: Reprodução de Internet/Instagram)

A Torcida Independente, que apoia o Minas Tênis Clube nos jogos de vôlei, decidiu ignorar o central Maurício Souza, do time masculino. Os posicionamentos homofóbicos do jogador indignaram os fãs, que decidiram não fazer menção a ele nas partidas ou nas redes sociais. A partir de agora, segundo o grupo, o atleta será “invisibilizado”.Nas redes sociais, Maurício tem postado conteúdos que incentivam preconceitos. Recentemente, criticou a DC Comics, produtora dos quadrinhos do Super-Homem, que revelou que o filho do herói é bissexual. Também ironizou a presença de atletas trans no vôlei feminino. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o central chegou a gravar um vídeo defendendo suas posições.Maurício retornou ao Minas, para sua segunda passagem, em agosto, após o quarto lugar com a Seleção Brasileira na Olimpíada de Tóquio. Segundo a Independente, mesmo diante do histórico de posicionamentos discriminatórios, a torcida resolveu começar a temporada dando apoio ao atleta. Os posts mais recentes nas redes sociais, contudo, alteraram o cenário.“Homofobia é crime inafiançável no Brasil, passível de cadeia. No ano passado, 224 LGBTs foram assassinados no país, um dos mais violentos do mundo. É inaceitável que tenhamos que ver, calados, atos criminosos serem cometidos por um jogador que veste a nossa camisa como se fossem normais”, protestou o grupo em trecho de comunicado sobre o assunto.A decisão, segundo a organizada, não vai prejudicar o apoio aos demais jogadores do time azul e branco.“O que homofóbicos querem é palco para reverberar seus preconceitos, e não será por meio de nós que isso ocorrerá. Quando um torcedor é discriminado, para nós, é como se todos fossem”, lê-se em outra parte da nota de repúdio.Procurado pelo Superesportes, o Minas disse, por meio de sua equipe de comunicação, que avalia o caso internamente para se posicionar. Nas redes do jogador, até a noite de ontem não havia qualquer menção à indignação dos torcedores.n Companheirosde timeNo Minas, Maurício é companheiro do líbero Maique, assumidamente LGTBQIA%2b.Neste mês, Maique relatou, em entrevista ao portal UOL, as dificuldades enfrentadas como atleta: “As minhas opções com certeza fizeram e fazem o meu caminho muito mais árduo. Por ser homossexual e negro, tive que me dedicar mais, mostrar mais trabalho para que pudesse ser respeitado, para que conquistasse meu espaço. A gente acha que por ser negro e homossexual tem que fazer mais do que, teoricamente, um heterossexual, porque somos minoria. Acaba se entregando mais para ter esse destaque e as pessoas te olharem com respeito”.Na Seleção Brasileira, Maurício é companheiro do ponteiro Douglas Souza, que atualmente joga no vôlei italiano e também é homossexual assumido.