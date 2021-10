Galo recebe Cuiabá para voltar a vencer no Brasileiro e embalar até decisão

Atlético do técnico Cuca tenta se recuperar após derrota no Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético) "Todo jogo é decisão". A campanha criada pelo Atlético para contagiar torcedores nas redes sociais virou "lema" entre jogadores, diretoria e comissão técnica. É dessa forma que o elenco se mobiliza para mais uma "final": neste domingo, a partir das 16h, o time alvinegro recebe o Cuiabá, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser disputada no Mineirão, que deve receber mais de 30 mil torcedores - recorde do estádio desde a reabertura ao público em meio à pandemia de COVID-19.









Líder, o Atlético soma 56 pontos em 26 jogos disputados na Série A. O time está embalado após uma atuação de gala no Mineirão: uma goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, nessa quarta-feira, que encaminhou a classificação à final da Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, a última recordação não é das melhores para os comandados do técnico Cuca.





Na 27ª rodada, o Atlético perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO, fora de casa, e viu cair uma série de 18 rodadas de invencibilidade na competição. Vencer o Cuiabá, portanto, significaria a retomada de um time que vive a expectativa por uma "decisão". No próximo sábado, o Galo visita o terceiro Flamengo, no Maracanã, em confronto direto na briga pelo sonhado título nacional.





Neste domingo, o time alvinegro pode ampliar de dez para 13 pontos a vantagem em relação ao adversário carioca. Afinal, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 3 a 1 nesse sábado e ficou mais longe na briga pelo título. O novo segundo colocado é o Fortaleza, que aplicou um 3 a 0 no Athletico-PR.





Adversário forte





O Atlético tem desempenho próximo da perfeição quando joga em casa nesta temporada. Em 30 partidas como mandante, foram 24 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota - impressionante aproveitamento de 85,5% dos pontos disputados. Os números são animadores, mas o time vai enfrentar um adversário que costuma dificultar as coisas quando joga como visitante.





Fora de casa, o Cuiabá é a equipe que menos perdeu no Brasileirão. O time sul-mato-grossense disputou 13 partidas nessa condição, com três vitórias, nove empates e apenas uma derrota: 1 a 0 contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, ainda na segunda rodada, em junho.





Quem joga?





A tendência é que o técnico Cuca mantenha a base da equipe que mandou a campo contra o Fortaleza na quarta-feira. A única mudança deve ser na zaga. Fora dos jogos da Copa do Brasil por já ter disputado o torneio pelo Atlético-GO, Nathan Silva retoma a condição de titular na vaga de Réver e formará dupla com Junior Alonso.





Ainda na linha defensiva, o lateral-direito Mariano segue como desfalque. O experiente jogador de 35 anos está em reta final de recuperação de uma pubalgia e será substituído mais uma vez por Guga. Daí para frente o time não deve mudar, com o quarteto de meio-campistas (Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández) e a dupla de atacantes (Keno e Hulk).





Existe a expectativa pela presença do centroavante Diego Costa entre os relacionados para o jogo deste domingo. O hispano-brasileiro sentiu incômodo muscular em uma das pernas e vem sendo preservado, mas tem treinado normalmente com os companheiros e deve ficar entre os reservas.





O adversário





O Cuiabá iniciou a rodada na nona posição do campeonato, com 35 pontos em 27 jogos. A campanha tem sete vitórias, impressionantes 14 empates e apenas seis derrotas - o número de reveses é maior apenas que os quatro do líder Atlético e do quinto colocado Red Bull Bragantino.





São quatro jogos sem derrota do Cuiabá. O último deles foi o 0 a 0 do domingo passado contra o poderoso Flamengo, em pleno Maracanã. Naquela partida, o técnico Jorginho armou um "ferrolho" para parar o ataque rubro-negro. E deu certo. Porém, o treinador admitiu que o time precisa incomodar mais a defesa adversária.





"Fomos eficientes defensivamente, mas erramos principalmente na transição ofensiva e nos primeiros passes assim que retomávamos a bola. Precisamos ser mais eficientes nisso, porque não é fácil defender o tempo todo como aconteceu contra o Flamengo. Precisamos ocupar o espaço no campo do adversário em alguns momentos para que tenhamos a posse de bola. Equipes como Atlético e Flamengo, que têm posse de bola muito maior que seu adversário, têm muita dificuldade quando pegam um adversário que mantém a posse de bola", avaliou o treinador.





Contra o Atlético, Jorginho terá à disposição todos os jogadores considerados titulares. Os três desfalques são reservas: o zagueiro Marllon (suspenso por acúmulo de três cartões amarelos), o lateral-esquerdo Lucas Hernández (por questões contratuais, já que está emprestado pelo Atlético) e o meia Yesus Cabrera (em recuperação de lesão muscular na coxa direita).





ATLÉTICO X CUIABÁ





Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk

Técnico : Cuca





Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison

Técnico : Jorginho





Motivo : 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário : domingo, 24 de outubro de 2021, às 16h (de Brasília)

Local : Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro : Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes : Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR : José Cláudio Rocha Filho (Fifa/SP)