Projeção para o G4 da Série B deixa Cruzeiro sem possibilidade de acesso

Desde a contratação de Vanderlei Luxemburgo, Cruzeiro ganhou seis partidas, empatou oito e perdeu duas (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) A projeção para a Série B do Brasileiro indica que o último time do G4 deverá somar entre 63 e 64 pontos. Com isso, o Cruzeiro está fora da briga pelo acesso, pois só pode chegar a 60.









Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, um clube com 64 pontos tem 98,2% de chance de subir à Série A. Com 63, a probabilidade é de 93,6%. Já com 60, cai para 42,2%.





No momento, o risco da Raposa de ser rebaixada à Série C é 145 vezes maior do que o percentual de acesso. Ambos são pequenos: 1,6% e 0,011%, respectivamente.





Derrotado pelo Avaí por 1 a 0, nessa sexta-feira, na Ressacada, em Florianópolis, o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta (28), às 21h30, contra o Remo, no Independência, pela 32ª rodada.





Depois, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo encara Vila Nova-GO (casa), Londrina (fora), Brusque (casa), Vitória (fora), Sampaio Corrêa (fora) e Náutico (casa).





A campanha na competição até aqui é de oito vitórias, 15 empates e oito derrotas, com 36 gols marcados e 36 sofridos. A equipe celeste está em 12º lugar, com 39 pontos.