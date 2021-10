Cruzeiro visita Avaí em busca de sua melhor colocação na Série B de 2021

Com Luxa suspenso, caberá ao auxiliar Maurício Copertino comandar o Cruzeiro na Ressacada, em Florianópolis (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) O Cruzeiro entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Avaí, com a possibilidade de alcançar sua melhor colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.









Em relação ao acesso, no entanto, as possibilidades seguem muito remotas para o Cruzeiro. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a Raposa tem apenas 0,16% de chance de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. A distância para o Avaí, adversário desta sexta e que abre o G4, é de 11 pontos.





Para a partida em Florianópolis, Vanderlei Luxemburgo não poderá ficar no banco de reservas. Ele cumprirá suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Botafogo, na última rodada, e será substituído pelo auxiliar Maurício Copertino. Na mesma situação estão o volante Adriano e o meia Giovanni.





Por outro lado, três peças importantes voltaram a ser relacionadas. São elas o lateral-direito Norberto - que pode ser titular, com Rômulo deslocado para o meio -, e os atacantes Wellington Nem, recuperado de desgaste físico, e Marcelo Moreno, que serviu a Seleção Boliviana em jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.





Polêmica no apito





Na véspera da partida, a assessoria de Luxemburgo divulgou um vídeo em que o treinador critica a escalação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza para o jogo em Santa Catarina. Embora tenha desejado boa sorte ao juiz, o treinador relembrou atuações recentes do profissional que, na avaliação do técnico, foram ruins.





Que o Flávio tenha uma boa atuação. Eu torço para que ele tenha uma boa atuação, porque as vezes em que ele atuou comigo, não foram boas. Sempre muito equivocado. Espero que ele tenha boa atuação e que vença o melhor. Ganhe quem merecer", disse.





Avaí





Após sofrer uma derrota inesperada por 3 a 1 para o Confiança, vice-lanterna da competição, o Avaí buscará a reabilitação diante do Cruzeiro. O Leão da Ilha é o 4º colocado na tabela, com 50 pontos, e segue na briga pelo acesso.





Para derrotar os mineiros, o técnico Claudinei Oliveira terá contará com os retornos do volante Bruno Silva, que passou pela Raposa em 2018, e do meia Wesley Soares. A tendência é que o primeiro seja titular, enquanto o segundo fique à disposição para o decorrer do jogo.





AVAÍ X CRUZEIRO





Avaí

Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Jean Cléber; Copete, Vinícius Leite e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira





Cruzeiro

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Ariel Cabral e Rômulo; Vitor Leque, Bruno José e Marcelo Moreno (Thiago). Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e horário: 22 de outubro de 2021 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)