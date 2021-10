Briga na ponta: veja cenários antes do jogo entre Flamengo e Atlético

Atlético busca mais uma vitória diante de seu torcedor (foto: Pedro Souza/Atlético) Na briga pelo título brasileiro, Atlético e Flamengo entram em campo neste fim de semana pela 28ª rodada da Série A. Os dois clubes terão a última partida antes do confronto direto do dia 30 de outubro, no Maracanã. O Superesportes apresenta abaixo todos os cenários para os jogos contra Cuiabá (Galo) e Fluminense (Fla).





Pontuação atual

Cenários

Vitória dos dois times

Atlético - 59 pontos

Flamengo - 49 pontos

Vitória do Atlético e empate do Flamengo

Atlético - 59 pontos

Flamengo - 47 pontos

Vitória do Atlético e derrota do Flamengo

Atlético - 59 pontos

Flamengo - 46 pontos

Empate do Atlético e vitória do Flamengo

Atlético - 57 pontos

Flamengo - 49 pontos

Empate dos dois times

Atlético - 57 pontos

Flamengo - 47 pontos

Empate do Atlético e derrota do Flamengo

Atlético - 57 pontos

Flamengo - 46 pontos

Derrota do Atlético e vitória do Flamengo

Atlético - 56 pontos

Flamengo - 49 pontos

Derrota do Atlético e empate do Flamengo

Atlético - 56 pontos

Flamengo - 47 pontos

Derrota dos dois times

Atlético - 56 pontos

Flamengo - 46 pontos

Diferentemente das rodadas anteriores, o Flamengo entrará primeiro em campo em relação ao Atlético. O Rubro-Negro joga no sábado, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Já o Galo receberá o Cuiabá domingo, às 16h, no Mineirão.