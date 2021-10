Torcida do Galo esgota ingressos para duelo com o Cuiabá pelo Brasileiro

Torcida do Atlético vai comparecer em peso no Mineirão (foto: Pedro Souza / Atlético) Os ingressos para Atlético x Cuiabá no Mineirão estão esgotados. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste domingo (24), às 16h. Com 50% da capacidade liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), graças a melhora na capital dos índices no enfrentamento da pandemia do COVID-19, o Gigante da Pampulha contará com mais de 30 mil atleticanos.









O Atlético é o líder isolado do Brasileiro com 56 pontos em 26 partidas. Com dois jogos a menos, o Flamengo vem em seguida com 46. O Galo tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada passada para o Atlético-GO. O Alvinegro saiu na frente, mas levou a virada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, interrompendo a invencibilidade que já durava 18 partidas.