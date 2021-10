Alê comemora vitória sobre o Santos e comenta foco do América na Série A

Alê foi um dos destaques da vitória do Coelho (foto: Ivan Storti/Santos FC) Autor de um gol, o meia Alê foi um dos destaques da vitória do América sobre o Santos, por 2 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro . Ele comemorou o resultado e disse que o foco agora é uma vaga na Copa Sul-Americana.









Alê balançou as redes aos 2 minutos do segundo tempo. Em uma bola lançada para a área, o goleiro João Paulo saiu mal e não conseguiu afastá-la. A redonda sobrou no pé do meia americano, que fez 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Ademir .





Com o resultado, o Coelho chegou a 35 pontos, alcançou momentaneamente o nono lugar e ganhou fôlego para alcançar o primeiro objetivo, que é se manter na elite.





O América volta a campo para encarar o Fortaleza, no próximo sábado (30), às 21h, no Independência, em busca de sequência positiva na reta final do Brasileiro. O Santos jogará no mesmo dia, contra o Athletico, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, em difícil missão de buscar a reação como visitante.