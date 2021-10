Distante do G4, Cruzeiro encara Remo em duelo que vale posição na Série B

Cruzeiro tenta eliminar risco de rebaixamento à Segunda Divisão (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Com 0,016% de chance de acesso e 2,7% de risco de rebaixamento - conforme cálculos do Departamento de Matemática da UFMG -, o Cruzeiro encara o Remo em briga direta por posição na Série B nesta quinta-feira, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada. As equipes se encontram bem próximas na classificação: a Raposa está em 12º, com 39 pontos, e o Leão Azul é o 13º, com 38. O quarto colocado, Goiás, soma 53, enquanto o Londrina, 17º, tem 32.









Assim, mesmo que algumas pendências referentes a 2020 continuem, a maior parte estará mais tranquila para desempenhar o papel em campo. "O clube está se esforçando para resolver os problemas financeiros e daqui para frente as coisas vão melhorar, temos certeza", afirma o atacante Felipe Augusto, um dos que chegou este ano à Toca.





Ele acredita que a equipe continuará lutando para fazer o melhor, mesmo que as chances de acesso sejam ínfimas. "Estamos olhamos para cima, ainda há possibilidade (de subir), mas também para baixo, para não correr nenhum risco. Por isso, queremos vencer o máximo de jogos possíveis neste restante de competição."





Além do Remo, o Cruzeiro vai receber o Vila Nova-GO, segunda-feira, às 19h, também no Horto. Se vencer os dois jogos, garante, no mínimo, a permanência na Segunda Divisão, o que é importante para a diretoria começar a planejar a próxima temporada.





Para Felipe Augusto, o maior problema foi o começo ruim na competição, que impossibilita traçar planos mais ambiciosos agora. "Nosso início da Série B não foi tão bom, oscilamos muito no primeiro turno e não fomos consistentes. Acabou que o segundo turno ficou pesado para a gente correr atrás. Desde quando o professor Luxemburgo chegou, a gente tem conseguido fazer bons jogos e somar pontos importantes, mas pelo primeiro turno não tão bom acabou não sendo suficiente para brigar pelo acesso".





Considerando apenas o segundo turno, o Cruzeiro somou 18 pontos em 12 jogos, apenas dois a menos que o Avaí, que tem a quarta melhor campanha. Já na primeira metade da Série B, quando foi comandado por Felipe Conceição e Mozart até a 15ª rodada, foram 12 pontos a menos que o quarto colocado, CRB.





Sob o comando de Luxemburgo, a Raposa angariou 54,15% dos pontos que disputou, aproveitamento semelhante ao do Goiás, atualmente na quarta posição da Série B. São seis vitórias, oito empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e 11 sofridos em 16 jogos.





Improvisação





No jogo desta quinta-feira, Felipe Augusto deve ser improvisado na lateral esquerda, uma vez que Matheus Pereira fraturou o cotovelo direito contra o Avaí e o reserva imediato, Jean Victor, ficou afastado em função de tratamento oftalmológico. Nada que assuste o jogador.





"O lado esquerdo da defesa não é novidade para mim, já estive por ali, tanto como ala como lateral mesmo, inclusive começando partidas. É uma posição em que acabei me adaptando rápido, acho que tenho conseguido me sair bem e estou à disposição do professor para ajudar onde ele quiser me colocar", argumenta Felipe Augusto.





Outras novidades no time são as voltas do volante Adriano e o armador Giovanni, que cumpriram suspensão na última partida. Na frente, o treinador deve continuar apostando em Vítor Leque, Thiago e Bruno José.





O ADVERSÁRIO





Se o Cruzeiro tem pouca probabilidade de subir, o Remo, uma posição abaixo na tabela, ainda menos. O time do técnico Felipe Conceição não ganha desde 24 de setembro, quando bateu o Náutico, em Belém, por 1 a 0. Desde então foram cinco jogos, com dois empates e três derrotas, o que fez crescer as cobranças sobre o treinador. A equipe chegou a ser sétima colocada na segunda rodada e nona nas rodadas 26 e 27, mas caiu de produção.





Cruzeiro x Remo





Cruzeiro

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Norberto); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Vítor Leque, Thiago e Bruno José

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Remo

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Marcos Júnior, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Victor Andrade e Neto Pessôa

Técnico: Felipe Conceição





Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Independência





Data: quinta-feira, 28 de outubro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)





Assistentes: Leirson Peng Martins e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)





VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)





TV: Premiere





Cruzeirenses pendurados: Leo Santos, Marcinho, Rafael Sobis e Thiago