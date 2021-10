'Tem que mudar': Giovanni cobra Cruzeiro competitivo desde o início em 2022

Giovanni apontou mudança necessária para o Cruzeiro em 2022 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro ) Titular absoluto do Cruzeiro desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo à Toca II, o meia Giovanni elogiou a competitividade da Raposa nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele cobrou, no entanto, que essa seja uma característica da equipe desde o início da próxima temporada.









"Acho que se tivéssemos igualado a competitividade desde o início, o resultado poderia ser diferente. Acho que demoramos para ter esse tempo na competição. Isso tem que mudar. A postura de quem vestir a camisa do Cruzeiro tem que ser essa, de brigar, competir, ter vontade, determinação, porque aí a qualidade sobressai", analisou Giovanni.





Nas 15 primeiras rodadas da Série B, sob o comando dos técnicos Felipe Conceição e Mozart, o Cruzeiro somou apenas 14 pontos dos 45 disputados - 31,1% de aproveitamento.





Desde a chegada de Luxemburgo, porém, a história mudou. Embora esteja longe do G4, o Cruzeiro de fato conseguiu competir mais em seus jogos e melhorou o aproveitamento. Até aqui, foram 16 partidas do Cruzeiro com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas. Os mineiros venceram seis, empataram oito e perderam duas - 54,16% de aproveitamento.





Embora já tenham manifestado desejo de permanência, Giovanni e Luxemburgo têm futuro incerto no Cruzeiro. O contrato de ambos se encerra em dezembro e ainda não há acordo para ampliação dos vínculos.