Segunda Divisão do Mineiro tem cenários indefinidos após a 7ª rodada

Manchester de Juiz de Fora venceu a equipe do Betis por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo C (foto: Daniel Braga / Manchester - @manchfutebol )

Os resultados da sétima rodada da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro apontam um cenário cada vez mais aberto e indefinido de classificação para as quartas de finais da competição. Os grupos B e C têm novos líderes, enquanto na chave A, o Varginha segue na ponta.

Oito equipes passarão para a fase mata-mata, sendo os dois primeiros de cada grupo e dois melhores terceiros colocados. A última rodada começou na sexta-feira (22/10) e terminou na tarde desta segunda (25/10). Faltam três para o fim da fase classificatória.

Liderança ameaçada

Poços de Caldas e Varginha abriram a rodada na noite de sexta-feira. A partida terminou em 1 a 1. O resultado ajudou o VEC a seguir na liderança do grupo A, com 11 pontos.

Porém, a primeira colocação está ameaçada pelo Santarritense, que venceu fora de casa o Figueirense de São João del-Rey por 2 a 1, na tarde de hoje. A equipe de Santa Rita do Sapucaí possuí os mesmos 11 pontos, porém, está em desvantagem no saldo de gols.

O Alético Clube Três Corações, que não jogou na rodada, e o Poços de Caldas – única equipe que ainda não perdeu na competição, seguem, respectivamente, na terceira e quarta posição da tabela com sete pontos.

O Figueirense só somou um ponto, e está em último.

Patrocinense assume a ponta

A Sociedade Esportiva Patrocinense recebeu e goleou o time do Araguari por 4 a 0, na tarde de domingo. A vitória colocou a equipe na ponta do grupo B, pela primeira vez, com 11 pontos.

Na vice-liderança está o Araxá Esporte, que não jogou na rodada, e tem 10 pontos. Primeiro e segundo colocados disputarão a liderança da chave em confronto direto, no próximo fim de semana.

O Ganso é seguido pelo Uberaba Sport, que tem sete pontos, e perdeu por 2 a 1, em casa, para o Inter de Minas, no sábado.

Com o feito no Triângulo Mineiro, o time de Itaúna também tem sete pontos, ficando em quarto lugar nos critérios de desempate.

O Araguari é o lanterna com apenas dois pontos ganhos.

Grupo C tem novo líder

Em Juiz de Fora, Manchester e Betis de Ouro Branco se enfrentaram no Estádio Radialista Mário Helênio, na manhã de sábado. Melhor para o time da casa, que goleou o visitante por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo C com 11 pontos.

O Betis, por sua vez, amarga a última colocação do grupo – empatou apenas um jogo e perdeu todas as outras partidas até aqui.

Na segunda posição está o Contagem que venceu o Boston City por 1 a 0, no Estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, e agora tem 10 pontos.

A equipe de Manhuaçu perdeu seus três últimos jogos e ocupa a terceira colocação com nove pontos, seguida pelo América de Teófilo Otoni, que não jogou na rodada, e tem oito.

Classificação

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento (foto: FMF / Divulgação )

Jogos da 8ª rodada

Sábado, 30/10

14h - Betis x Contagem – Estádio José Mapa Filho, Ouro Branco.

15h - Santarritense x Poços de Caldas – Estádio Coronel Erasmo Cabral, Santa Rita do Sapucaí.

15h - Araxá x Sociedade Esportiva Patrocinense – Estádio Fausto Alvim, Araxá.

15h - Araguari x Uberaba – Estádio Vasconcelos Montes, Araguari.

Domingo, 31/10

10h - América TO x Manchester – Estádio Nassri Mattar, Teófilo Otoni.

11h - A. C. Três Corações x Figueirense – Estádio do Andaraí, Barbacena.