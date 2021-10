Cuca projeta decisão com Flamengo e não vê vantagem física para o Atlético

Cuca projetou duelo decisivo entre Atlético e Flamengo, pelo Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético escalou vários reservas, venceu de novo o Fortaleza e teve uma classificação tranquila à final da Copa do Brasil. O Flamengo, por outro lado, foi goleado por 3 a 0 pelo Athletico-PR em pleno Maracanã e, com força máxima, deu adeus ao torneio mata-mata. E depois de terem vivido uma quarta-feira tão oposta que mineiros e cariocas se enfrentam neste sábado, em confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, porém, crê que o Galo não tem nenhuma vantagem.









Segundo Cuca, a possibilidade de poupar jogadores - e de ver o adversário do fim de semana se desgastar física e emocionalmente em busca do resultado - não favorece o Galo. "Deu para dar uma equilibrada física no elenco, mas não é sinônimo de certeza de que vamos ganhar jogos lá na frente. Mas é o que deveríamos fazer, era uma chance única. Sábado é outro jogo, não tem vantagem nenhuma", iniciou.





"Maracanã, Flamengo, é sempre um jogo muito difícil de se jogar, mas a gente tem a nossa maneira de jogar, a nossa confiança, a nossa humildade, que é muito importante, de reconhecer a grandeza do adversário. Tem tudo para sábado ser um grande jogo", completou o treinador.





Líder do Brasileiro, o Atlético soma 59 pontos - dez a mais que o segundo colocado Palmeiras. Já o Flamengo é o quarto colocado, com 46, mas tem duas partidas a menos que o rival alvinegro.