Sem resposta do Fla, Atlético aciona STJD para atleticanos irem ao Maracanã

Sem resposta do Flamengo, o Atlético acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira para ter o direito de contar com o apoio de atleticanos no jogo deste sábado, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Galo entrou com um pedido de liminar para que 10% dos ingressos disponíveis para a partida sejam colocados à venda para os alvinegros, visitantes no Rio de Janeiro.









Na última quinta-feira, o Atlético enviou um ofício ao Flamengo para solicitar as entradas para o jogo. Porém, não houve retorno dos rubro-negros. O clube mineiro se baseia no artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para insistir no pedido.





"O Clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% (dez por cento) da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 (três) dias úteis antes da realização da partida, por meio de ofício dirigido ao Clube mandante, obrigatoriamente com cópia às Federações envolvidas e à DCO (Diretoria de Competições da CBF)", lê-se no regulamento.





A CBF atualizou o Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios nas competições, já com a liberação da presença de torcedores das equipes visitantes nos estádios em que há a permissão para público. Nesta semana, a prefeitura do Rio de Janeiro liberou os estádios para receber 100% da capacidade em meio à pandemia de COVID-19.





Apesar da liberação de torcida visitante pela CBF, o Flamengo iniciou a venda de ingressos para o jogo de sábado com exclusividade para rubro-negros. O Cariogalo, consulado do Atlético no Rio de Janeiro, protocolou uma reclamação escrita à Ouvidoria e à Diretoria de Competições da entidade nesta quinta. O grupo questiona a demora do Fla para liberar os ingressos da torcida visitante para a partida deste sábado, às 19h.





Leia a nota do Atlético





O Atlético entrou com pedido de liminar no STJD, hoje, 28/10, solicitando que o Flamengo cumpra o previsto no Regulamento Geral de Competições da CBF e disponibilize ingressos para a torcida do Galo, no jogo deste sábado, 30/10, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.





O Galo não teve resposta do Flamengo em relação ao ofício enviado para o clube carioca, na última quinta-feira, dia 21/10, no qual solicitava a disponibilização da carga de até 10% dos ingressos disponíveis para o jogo do próximo final de semana, nos termos do artigo 87 do RGC 2021.





Ressalte-se que, no dia 18/10, a CBF publicou atualização no Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios, em suas competições, liberando a presença de torcedores visitantes nos estádios que já recebem público.





O Galo não medirá esforços para assegurar a presença da Massa Atleticana em seus jogos, dentro ou fora de Belo Horizonte.