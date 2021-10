Tropeços fazem Cruzeiro aumentar jejum contra 'rivais' desta Série B

Treinado por Luxemburgo, Cruzeiro viu jejuns contra carrascos aumentarem nesta Série B (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Tropeços contra adversários como CRB, CSA, Avaí e Remo não só prejudicaram o Cruzeiro nesta Série B, como ampliaram o longo jejum de vitórias da Raposa contra essas equipes.









Remo





O Remo é o adversário deste Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro não vence há mais tempo. A última vitória celeste contra o rival paraense aconteceu em outubro de 1979, na primeira fase da Copa Brasil - antigo nome do Brasileirão. Realizada no Mineirão, a partida terminou em 3 a 0.





De lá para cá, as duas equipes já se enfrentaram outras sete vezes, com o Remo vencendo cinco dos sete jogos e acontecendo cinco empates. Na Série B 2021, o Leão do Norte venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em Belém e por 3 a 1 em Belo Horizonte.





Na última quarta-feira (28), os paraenses foram às redes sociais zoar o Cruzeiro, após a vitória no Mineirão, na 32ª rodada do Brasileiro. "CPF na nota, freguês?", escreveu o time nas redes sociais.

CRB





A última vitória do Cruzeiro sobre o CRB foi em março de 2006, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o time celeste venceu por 2 a 1 e eliminou os alagoanos da competição. Depois disso, as equipes só voltarão a se enfrentar em 2020.





Nos últimos dois anos foram seis confrontos diretos, com duas vitórias para o CRB e quatro empates. Além de se enfrentarem em duas edições da Série B, o time alvirrubro eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil 2020. Neste Brasileiro, vitória alagoana por 4 a 3 em Belo Horizonte e empate por 1 a 1 em Maceió.





Avaí





Outro jejum que já dura pelo menos uma década é contra o Avaí. A última derrota dos catarinenses no confronto foi uma goleada por 5 a 0, em outubro de 2011. O jogo foi válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro.





Desde a última vitória do Cruzeiro, as equipes se enfrentaram 11 vezes, com quatro vitórias catarinenses e sete empates. O Avaí venceu os dois confrontos pela Série B 2021, ganhando por 3 a 0 em Belo Horizonte e 1 a 0 em Florianópolis.





CSA





Grande carrasco do Cruzeiro nos últimos anos, o CSA detém uma invencibilidade de oito anos contra a Raposa. A última vitória celeste contra os alagoanos foi em abril de 2013, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo terminou em 3 a 0.





Após um período sem se encontrar, as equipes voltaram a se enfrentar nas últimas três temporadas, quando realizaram seis duelos. Nesse período, ocorreram quatro vitórias do CSA e dois empates. Neste Brasileiro, vitórias alagoanas por 2 a 1 em Maceió e Belo Horizonte.





O CSA é outro time que levou a zoeira contra o Cruzeiro para as redes sociais. As provocações nos perfis oficiais do clube tiveram início após a vitória alagoana por 1 a 0 na 35ª rodada do Brasileirão 2019, quando foi cunhado o meme "Fala, Zezé", e seguiram após o rebaixamento da Raposa. Sempre que os times se enfrentam, as partidas repercutem na internet.





Veja todos os jejuns de vitória do Cruzeiro na Série B 2021





Operário: Cruzeiro não vence desde janeiro de 2021

Goiás: Cruzeiro não vence desde maio de 2019

CSA: Cruzeiro não vence desde abril de 2013

Avaí: Cruzeiro não vence desde outubro de 2011

CRB: Cruzeiro não vence desde março de 2006

Remo: Cruzeiro não vence desde outubro de 1979