Cruzeiro pegará rivais na luta contra a queda na reta final da Série B

Thiago sai cabisbaixo após Cruzeiro ser derrotado pelo Remo por 3 a 1 (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) Com 39 pontos em 32 jogos na Série B, o Cruzeiro precisa ligar o sinal de alerta para risco de queda à Terceira Divisão. Existe a possibilidade de a vantagem sobre o Z4 diminuir de sete para quatro pontos ao término da rodada, uma vez que o time foi derrotado pelo Remo por 3 a 1, nessa quinta-feira, no Independência, em Belo Horizonte.









Caso ganhem, Londrina e Vitória vão a 35 pontos e se igualam ao atual 16º, Brusque, que perdeu para o Vila Nova por 3 a 2 no domingo. Os três clubes estão no caminho da Raposa nas rodadas 34, 35 e 36. Os confrontos podem interferir na luta pela permanência na Segunda Divisão.





O Cruzeiro encara o Londrina no estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná, às 21h30 de sexta-feira (05/11) Na terça-feira (09/11), às 21h30, medirá forças com o Brusque, no Independência. Já no domingo (14/11), às 19h, pegará o Vitória, no Barradão, em Salvador.





Em entrevista após o revés diante do Remo, o técnico Vanderlei Luxemburgo ressaltou que até pouco tempo o grupo tinha chance de acesso e que por isso não tocou no assunto "rebaixamento" na Toca. Por outro lado, ele compreende a insatisfação dos torcedores e mira a reação contra o Vila Nova, às 19h de segunda-feira, 1º de novembro, no Independência.





"Quanto a descer para a Terceira Divisão, nós nunca tocamos neste assunto aqui, até porque tínhamos pontuação para brigar pela classificação. Mas a derrota foi doída, o torcedor tem direito de reclamar bastante. A gente tem que juntar, se reapresentar e trabalhar visando ao próximo jogo".





Para enfrentar o Vila Nova, o Cruzeiro não terá o atacante Vitor Leque, expulso por ofender a arbitragem na derrota para o Remo. O principal candidato a substituí-lo é Wellington Nem, com Keké, Dudu, Rafael Sobis, Claudinho, Marcinho e Marcelo Moreno como alternativas.