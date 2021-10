Alonso é convocado pelo Paraguai e será desfalque do Galo no Brasileiro

Alonso é titular absoluto da zaga do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético)





A Associação Paraguaia de Futebol (APF) divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores que atuam fora do país convocados para as partidas contra Chile e Colômbia, pela 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O zagueiro Junior Alonso , do Atlético , está presente na relação do técnico Guillermo Barros Schelotto e será desfalque do time no Campeonato Brasileiro.









O jogo contra o Chile será realizado no dia 11 de novembro, às 20h, no Defensores del Chaco. Já a partida contra a Colômbia ocorrerá no dia 16, no estádio Metropolitano de Barranquilla.





O Paraguai ocupa a oitava posição das Eliminatórias e precisa de uma sequência positiva para chegar à Copa do Mundo do Catar. Hoje, a Colômbia fecha o G4, com 16 pontos. O quinto colocado, que disputa a repescagem, é o Uruguai, também com 16, mas em desvantagem nos critérios de desempate.





Alonso deve perder pelo menos dois jogos do Atlético no Brasileiro. Um dia antes do duelo entre Paraguai e Chile, o Atlético enfrenta o Corinthians, em 10 de novembro, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no dia 16, o Galo encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada. A CBF não adiará os jogos da Série A para não interferir no calendário do ano que vem.