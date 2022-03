BH sedia etapa do circuito mineiro de squash e as inscrições estão abertas

Disputas de circuitos mineiro amador e profissional nacional vão ocorrer na BH Squash (foto: Bruna Eler (@brunaelers)/Divulgação)

Os amantes do squash - e também quem começa a se aventurar pelo esporte - estão diante de uma oportunidade em Belo Horizonte. A BH Squash, complexo de quadras no Estoril, Região Oeste da capital mineira, vai receber uma etapa do circuito mineiro de squash entre os dias 2 e 9 de abril. As inscrições estão abertas até domingo (27/3) - e até mesmo quem é iniciante pode participar.

"Qualquer pessoa que pratica o básico do squash pode se inscrever. Tem categoria amadora para todo mundo e os níveis técnicos são muito organizados. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente, pelo telefone 98427-8572", afirma Luis Antônio Bonolo, proprietário do complexo que sediará o EQI Investimentos Squash Open.

Para quem joga muito pouco - de frequência e qualidade - e/ou está engatinhando no esporte, Bonolo garante que o torneio é uma oportunidade e tanto. "São sete classes amadoras. Os competidores das mais baixas, a 6ª e a 7ª, fazem pelo menos dois jogos porque tem fase de grupos", explica Bonolo, ao se referir ao mínimo que um competidor vai jogar, mesmo se perder todos os duelos. Se chegar à final, serão ao menos seis partidas.

"Evento amador tem muito essa característica, de incluir todo mundo, tem participação feminina muito grande. É uma reunião da turma de squash de diferentes locais, diferentes clubes", pontua o empresário. Além das sete categorias amadoras, serão realizadas as disputas amadora, master, em duplas e juvenil (entre 8 e 12 anos, masculino e feminino).

As incrições, que dão direito a uma camisa e um kit, podem ser feitas aqui.

Profissionais em ação

Além da oportunidade de praticar o esporte e conviver com outros apaixonados pelo esporte, o interessado ou a interessada poderá assistir à competição profissional. Isso porque o BH Squash vai sediar, além do circuito mineiro amador de squash, uma etapa profissional do CBS Tour, válida pelo ranking nacional.

As finais da etapa profissional, assim como das categorias amadoras, serão realizadas no dia 9 de abril, um domingo, das 9h às 14h. No mesmo dia, ocorre uma cerimônia de encerramento.