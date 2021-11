Luxemburgo volta a cobrar mudanças para seguir no Cruzeiro em 2022

Vanderlei Luxemburgo cobrou planejamento 'totalmente diferente' no Cruzeiro para 2022 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Vanderlei Luxemburgo não esconde o desejo de permanecer no Cruzeiro na próxima temporada. Apesar disso, ele reiterou, nessa segunda-feira, que só dará sequência ao trabalho em 2022 se um planejamento 'completamente diferente' do atual for realizado pela diretoria celeste.









"Isso é bem claro. Para eu continuar, temos que fazer coisas que não foram feitas nesta temporada. É isso que vamos discutir para que eu possa ficar aqui. Eu quero ficar. Agora, depende do Cruzeiro querer entender minha permanência ou não. Eu não tenho nenhum problema de falar que quero ficar. Nenhum problema nisso", complementou.





O principal desejo de Luxemburgo é a garantia de que os salários de jogadores e funcionários serão pagos rigorosamente em dia na próxima temporada. Em 2021, os vencimentos só foram regularizados com muito atraso e, mesmo assim, com ajuda decisiva de parceiros. Entre 13 e 16 de outubro, o elenco celeste realizou uma greve e ficou sem treinar na Toca da Raposa II.





Em tom mais otimista do que o demonstrado por Luxemburgo, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou já ter um acordo verbal para a permanência do treinador em 2022. "Já estamos apalavrados com o Vanderlei e planejando trazer as peças certas para o próximo ano", disse o presidente à Itatiaia no último dia 28.