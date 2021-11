Torcida do Atlético esgota ingressos para partida contra o Grêmio

Torcida do Galo esgotou a carga de ingressos em menos de 24 horas (foto: Pedro Souza/Atlético)





A torcida do Atlético esgotou, na manhã desta segunda-feira - menos de 24h após o início da venda - os ingressos disponíveis para a partida contra o Grêmio. Com 50% da capacidade autorizada, o Mineirão deve receber cerca de 31 mil pessoas na quarta-feira, às 21h, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.









Um pequeno lote de ingressos será devolvido ao sistema por cancelamento, problemas no pagamento e testes positivos para COVID-19. A diretoria alvinegra não informou a quantidade exata e nem o horário em que os bilhetes ficarão novamente disponíveis para compra.





O clube aguarda a definição da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sobre o pedido de liberação de 100% da capacidade máxima do estádio . Caso haja resposta positiva, o Galo irá disponibilizar o restante dos ingressos em seguida.





Condições de acesso





Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única) não precisam fazer teste de COVID-19. Contudo, eles precisam levar o comprovante de vacinação impresso do App Conect SUS ou cópia do cartão de vacinação. Os testes exigidos para os não vacinados totalmente e comprovantes de vacinação serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.





Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio. Também é exigido o uso de máscara e a apresentação do documento de identificação.