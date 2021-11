Fato raro: ataque do Atlético não fez gol pela terceira vez no Brasileiro

Principal nome ofensivo do Atlético na temporada, Hulk foi pouco participativo contra o Flamengo (foto: Pedro Souza/Atlético) Dono do terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Atlético não fez gol pela terceira vez nesta edição da competição. O Galo acabou derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, e viu o adversário diminuir a diferença pela liderança.









Grande destaque ofensivo do Atlético na temporada, Hulk foi pouco efetivo contra o Flamengo. O atacante jogou durante os 90 minutos, mas basicamente não criou oportunidades de perigo. Na competição, ele tem 11 gols e seis assistências pelo Alvinegro.





Cuca chegou a mudar a formação do Atlético contra o Palmeiras. O treinador deixou a equipe com quatro atacantes - Hulk, Diego Costa, Savarino e Vargas. Isso, no entanto, não deixou o time efetivo.





"No segundo tempo, pouco criamos. Tiramos o Guga, que já tinha cartão amarelo, estava perigoso, fizemos ali a entrada do Zaracho por aquele setor, depois tentamos com o Mariano. Tentamos dois atacantes por dentro, o Diego e o Hulk, abrindo na ponta o Keno, Vargas e depois Savarino. O próprio Jair, adiantar esse homem que organizasse essas infiltradas. Depois tentamos isso com a entrada do Nathan. Nacho foi muito bem marcado, principalmente no segundo tempo, quando o Flamengo abaixou bem a linha", disse o treinador do Galo.





O Atlético tentará a reabilitação nesta quarta-feira. O Galo recebe o Grêmio, às 21h, no Mineirão, em jogo remarcado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.