Em novembro decisivo, Atlético tem 5 jogos em casa e 2 fora pelo Brasileiro

Atlético fará cinco jogos ao lado da torcida em novembro (foto: Pedro Souza / Atlético )





O Atlético inicia novembro com foco total no Campeonato Brasileiro. O objetivo é acabar com o jejum que já dura 50 anos. O único título do Galo foi conquistado no longínquo 1971 sob o comando de Telê Santana, e o irreverente Dadá Maravilha no ataque. Em 2021, com Cuca, Hulk e companhia, o Alvinegro é líder, contudo, vem de derrota para o principal rival na disputa, o Flamengo.









Mas no próximo mês, o Galo terá a chance de consolidar a conquista. O time fará cinco partidas como mandante contra Grêmio, América, Corinthians, Juventude e Fluminense, e dois como visitante diante de Athletico-PR e Palmeiras. Dos 21 pontos em disputa, o clube mineiro precisa de 16 para alcançar a meta estipulada por Cuca e, talvez, finalmente voltar a ser campeão do Nacional.





Como tem 59 pontos neste momento, o Atlético chegaria a 75, pontuação jamais alcançada por um segundo lugar. A melhor campanha de um vice-campeão foi 74 pontos, do Santos do argentino Jorge Sampaoli, em 2019.

Força em casa





O Atlético tentará, então, se valer da força em casa para acabar com o tabu. Se como visitante o time perdeu força , no Mineirão é difícil de ser batido. O Galo realizou 13 jogos como mandante, e tem 87,18% de aproveitamento, sendo o melhor da competição neste quesito. Foram 11 vitórias, um empate e uma derrota, com 28 gols a favor e oito contra.





Se conseguir 100% de aproveitamento nas partidas no Gigante da Pampulha, o Alvinegro precisará de um ponto contra o Athletico-PR e Palmeiras, ambos fora, para alcançar o número mágico de 75 pontos.





A boa notícia para a torcida do Atlético é que tanto o duelo contra o Furacão quanto diante do Verdão acontecerá poucos dias antes das decisões das copas continentais no Estádio Centenário, de Montevidéu, no Uruguai.





A finalíssima da Copa Sul-Americana entre Athletico-PR e Bragantino está marcada para 20 de novembro, um sábado. Quatro dias antes, na terça (16), o Galo vai a Curitiba enfrentar o Furacão, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Brasileiro.





Já a decisão da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo acontece dia 27. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não desmembrou a 35ª rodada, que tem o jogo Palmeiras x Atlético, no Allianz Parque. O calendário geral da entidade, porém, prevê para quarta-feira (24), a realização das 10 partidas. Neste contexto, é possível que Athletico-PR e Palmeiras enfrentem o Galo com times mistos ou reservas.





A última partida da série de novembro será no Mineirão em 28 de novembro, domingo, de acordo também com o calendário geral da CBF. A 36ª rodada também não foi desmembrada. Para dezembro ainda restarão três rodadas do Brasileiro. Os adversários do Atlético serão o Bahia (fora), Bragantino (casa), e o Grêmio (fora).





Já a decisão da Copa do Brasil entre os Atléticos está marcada para os dias 12 e 15 de dezembro. Os mandos de campo ainda não foram definidos. A CBF fará o sorteio na quinta-feira (4), às 15h.





JOGOS DO ATLÉTICO EM NOVEMBRO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO





Grêmio, Mineirão, 3/11





América, Mineirão, 7 /11





Corinthians, Mineirão, 10/11





Athletico-PR, Arena da Baixada, 16/11





Juventude, Mineirão, 20/11

Palmeiras, Allianz Parque, 24/11

Fluminense, Mineirão, 28/11