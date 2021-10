Atlético perde força fora de casa no Brasileirão: uma vitória em sete jogos

Desde a 17ª rodada do Brasileirão, no duelo com o Fluminense, o Atlético passou a ter dificuldades nos jogos como visitante. Exceto no empate sem gols com o São Paulo e na vitória sobre o Fortaleza, em todos os jogos o Galo ficou atrás no placar, inclusive no 2 a 2 com a lanterna Chapecoense.