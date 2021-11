Atletas de Itaúna brilham no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike

Medalha de Ouro e de Bronze no Campeonato Brasileiro de MTB Cross Country XCO e XCC são do Centro Oeste de Minas (foto: Reprodução internet)

Duas atletas do Centro Oeste de Minas, Karen Olimpio e Isabella Lacerda, brilharam na disputa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country, modalidade XCO, que aconteceu nessa terça-feira (2/11), em Mairiporã/SP. Ambas são moradoras de Itaúna, cidade que fica a 80km de Belo Horizonte, e conquistaram, respectivamente, o 1º e 3º lugares no pódio. Karen completou a prova em 1:25:04seg e Isabella em 1:26:07seg.

A prova, que integra o calendário da Confederação Brasileira de Ciclismo, foi dominada pelas duas atletas durante uma boa parte do tempo. Karen Olimpio e Isabella Lacerda ficaram revezando a liderança da prova com uma boa distância da terceira colocada até praticamente a metade da disputa.



A partir da segunda metade do tempo a prova foi liderada com folga por Karen, que está em ótima forma e fez uma corrida impecável. A segunda colocada foi Letícia Cândido, que revezou a posição na prova com Isabella a partir da metade da competição.

Karen Olimpo comemora a 6ª vitória este ano em competições nacionais (foto: Reprodução redes sociais)

Campeã Brasileira de XCO elite, Karen se emociona no pódio (foto: Reprodução internet)

Karen Olimpio

Este foi o 6º título nacional no MTB de Karen Olimpio, que é a mais nova integrante do grupo de elite do ciclismo feminino. A campeã brasileira afirmou logo após a prova que tem como meta a disputa das Olimpíadas em Paris. "Campeã Brasileira de XCO elite, sonhei tanto com esse dia. Uma medalha conquistada com muito suor, glória e renúncias. Muitíssimo feliz de ter conseguido entregar o que venho trabalhando há anos, e atingir o principal objetivo do ano. Foi uma trajetória e tanto até aqui, que só quem está ao meu lado sabe o que passei até chegar", publicou Karen em suas redes sociais.



Isabella Lacerda

Isabella Lacerda voltou às competições este ano, depois de ficar parada de setembro de 2019 a abril de 2020 devido à gravidez e nascimento do filho, Rafael. A atleta, que foi campeã brasileira de XCO elite por duas vezes, comemorou o retorno ao pódio na competição nacional.



"Deus sussurrou no meu ouvido e é assim que venho vivendo minha vida! Sendo corajosa em querer viver tudo isso novamente e sendo forte escutando o meu coração", publicou Isabella em suas redes sociais depois de citar um versículo bíblico sobre força e coragem.





Isabella Lacerda chegou em terceiro lugar depois de uma prova com disputa acirrada (foto: Reprodução internet)

Pódio também no XCC

Karen e Isabella também conquistaram as mesmas posições no pódio – 1º e 3º lugares –, na disputa de domingo (31/10) da modalidade Short Track (XCC) do Campeonato Brasileiro de MTB Cross Country.