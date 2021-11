Veja o que o Cruzeiro precisa para escapar do rebaixamento à Série C

Ainda que não tenha permanência assegurada, Luxemburgo já trabalha com planejamento para 2022 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Com as vitórias de Londrina sobre o Remo (1 a 0) e Brusque contra o Náutico (4 a 3), nessa terça-feira, o Cruzeiro ficou a dois pontos da zona de rebaixamento da Série B . Enquanto o time paranaense abre o Z4 da Segunda Divisão, com 38 pontos, a Raposa está na 14ª posição, com 40. Ponte Preta (39) e Brusque (38) estão colados no time de Vanderlei Luxemburgo.









Para escapar da queda, o Cruzeiro precisa vencer rivais diretos na reta final da Série B. Nas últimas cinco rodadas, o time celeste enfrentará Londrina (05/11), no Estádio do Café-PR, Brusque (09/11), em Belo Horizonte, Vitória (14/11), no Barradão-BA, Sampaio Corrêa, no Castelão-MA, e Náutico, em BH. Os dois últimos jogos ainda não foram agendados.





Hoje, o Cruzeiro tem 9,5% de risco de ser rebaixado, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.





Segundo a universidade pública, com 48 pontos, um time tem 0,002% de risco de ser rebaixado. Para alcançar essa pontuação, a Raposa precisa de duas vitórias e dois empates em cinco jogos. Com 45 pontos, o Cruzeiro pode escapar, mas a probabilidade de queda é de 8,8% ( veja a projeção no fim da matéria ).





O Cruzeiro tem apenas 40,4% de aproveitamento na Série B, com oito vitórias, 16 empates e nove derrotas. O time celeste tem saldo negativo de dois gols, já que balançou as redes 38 vezes e levou 40 bolas no barbante.









Pontuação - Risco de queda*

49 pontos - 0% de risco

48 pontos - 0.002% de risco

47 pontos - 0.084% de risco

46 pontos - 1.263% de risco

45 pontos - 8.853% de risco

44 pontos - 32.242% de risco

43 pontos - 65.630% de risco





* Dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)