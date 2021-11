Contra o América, Atlético pode igualar recorde em casa no Brasileiro

Atlético pode igualar recorde de vitórias seguidas em casa no Brasileiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )





O 2021 do Atlético caminha para ser histórico. Campeão mineiro, o time do técnico Cuca é finalista da Copa do Brasil e tem tudo para findar o incômodo jejum de 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Líder e com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, está perto de igualar um recorde que demonstra a força da equipe no Mineirão.









São 11 vitórias consecutivas como mandante no Brasileiro. Se vencer o clássico contra o América neste domingo, às 16h, o Atlético igualará marcas alcançadas em 2016 pelo próprio Galo e em 2015 pelo Santos. Nenhuma outra equipe venceu em casa tantas vezes de forma consecutiva numa mesma edição dos pontos corridos desde que o formato de disputa foi adotado, em 2003.





Pelo caminho, o Atlético desbancou, por exemplo, os poderosos Flamengo (2 a 1) e o Palmeiras (2 a 0) no Mineirão. Até o fim da competição, o time alvinegro terá pela frente mais cinco partidas em casa, contra América, Corinthians, Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino.





Os jogos restantes como mandante podem garantir ao Atlético o tão sonhado título nacional. Pelos cálculos do técnico Cuca, o time precisa atingir pelo menos 75 pontos para ser campeão. Até aqui, conseguiu 62. Faltam, portanto, 13, ou quatro vitórias e um empate nos cinco compromissos no Mineirão.





"Nós temos nove jogos, 27 (pontos). Se somarmos 13 pontos, batemos 75 e dificilmente alguém vai alcançar esse número, por mais que sejam grandes elencos, ninguém aguenta", afirmou o treinador, que, no entanto, fez ressalvas. "Então, se for pensar em números, as coisas ficam mais claras. Mas se for pensar que domingo tem o América e quarta-feira o Corinthians, não fica nada claro. Então, não adianta falar: 'Todo mundo acha que o Galo já é campeão, menos o Cuca'. Mas não mesmo. Nós temos que jogar jogo a jogo, quarta-feira e domingo ralar de novo", completou.





Apoio da torcida





O início da trajetória atleticana em casa no Brasileirão foi sem público. A torcida esteve no estádio nas últimas cinco partidas, as vitórias contra Internacional (1 a 0), Ceará (3 a 1), Santos (3 a 1), Cuiabá (2 a 1) e Grêmio (2 a 1). No duelo diante do tricolor gaúcho nessa quarta-feira, 56.624 torcedores apoiaram o time, recorde alvinegro no novo Mineirão.





A expectativa é que o estádio esteja cheio novamente neste domingo, no clássico com o América. A diretoria atleticana colocou ingressos à venda no início da noite dessa quinta-feira, com preços a partir de R$ 28 para sócios.





Melhor campanha





O Atlético tem a melhor campanha como mandante no Brasileirão. Em 14 jogos, são impressionantes 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota - 2 a 1 para o Fortaleza, na rodada de estreia na competição, ainda em 30 de maio. O aproveitamento é de 88,1% dos pontos disputados. O segundo melhor no quesito é o terceiro colocado Flamengo, com 66,67%.









Maior número de vitórias seguidas numa mesma edição dos pontos corridos





12 vitórias seguidas em casa





Atlético (2016)

Santos (2015)





11 vitórias seguidas em casa





Atlético (2021, em andamento)





10 vitórias seguidas em casa





Corinthians (2010)

Cruzeiro (2014)

Flamengo (2019)