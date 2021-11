IFFHS: Cuca, do Atlético, aparece em lista de melhores treinadores do mundo

Cuca, do Atlético, é um dos 24 nomes em lista de melhores treinadores do mundo no ano de 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético) O técnico Cuca, do Atlético, é um dos 24 integrantes de uma lista formulada pela IFFHS (Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol, em inglês) que aponta os melhores treinadores do mundo em 2021. Além do comandante do Galo, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Gaúcho, do Flamengo, foram escolhidos. Veja, na galeria de fotos abaixo, todos os técnicos indicados ao prêmio.









Cuca conduz excelente trabalho em sua segunda passagem pelo Atlético. Ao todo, foram 55 jogos, com 36 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas - 72,7% de aproveitamento. O Galo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro, caiu nas semifinais da Copa Libertadores da América e disputará a final da Copa do Brasil.