Atlético recebe Grêmio para abrir maior vantagem na liderança do Brasileiro

Equipe de Cuca pode abrir dez pontos de vantagem para o Palmeiras (foto: Pedro Souza/Atlético) Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode ampliar ainda mais a vantagem na competição. Na noite desta quarta-feira, às 21h, no Mineirão, o Galo recebe o desesperado Grêmio, vice-lanterna, em busca da vitória para ter ainda mais tranquilidade na luta pelo título da Série A. O duelo é válido pela 19ª rodada.









Por isso, a vitória nesta noite é fundamental ao Atlético. Se bater o Grêmio, o Galo chegará a 62 pontos, dez a mais do que o vice-líder Palmeiras (com o mesmo número de jogos) e 12 de diferença para o Flamengo (com duas partidas atrasadas).





O jogo desta noite é tratado como decisão pelos jogadores do Atlético. Apesar de enfrentar o vice-lanterna, o Galo espera dificuldades, já que o Tricolor vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Mariano, que deve voltar ao time, comentou a expectativa para o duelo.





"A gente está se preparando, jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão para nós. A nossa próxima decisão é contra o Grêmio. Agora temos o Grêmio, nossa cabeça está no Grêmio. Com apoio de nossa torcida, estamos nos preparando para esse jogo e em busca de nosso objetivo, que são os três pontos", disse.





Atlético





O Atlético tem um desfalque certo para o confronto no Mineirão. O zagueiro Nathan Silva levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo e está suspenso. O experiente Réver deve ser acionado contra o Grêmio.





Outras duas mudanças devem acontecer em relação ao time que perdeu para o Flamengo. Na lateral direita, Guga deve dar lugar a Mariano, recuperado de lesão. No ataque, Keno, que deixou o jogo no Maracanã com dores na coxa direita, deve ser ausência. Diego Costa é o favorito para assumir a vaga na equipe.





Grêmio





O Grêmio terá mudanças para o jogo contra o Atlético. Kannemann e Jean Pyerre estão suspensos. Por outro lado, Borja e Rafinha voltam de suspensão.





O experiente lateral, no entanto, deve ficar no banco de reservas. Cortez deve ser mantido no lado esquerdo. No meio-campo, o Tricolor deve ganhar mais um homem de marcação: Lucas Silva.





Atlético x Grêmio





Atlético

Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa

Técnico: Cuca





Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez (Rafinha); Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Ferreira (Alisson), Douglas Costa e Borja

Técnico: Vagner Mancini





Motivo: jogo remarcado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Data: quarta-feira, 3 de novembro

Horário: 21h





Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)