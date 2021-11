Cuca elogia postura da torcida do Atlético: 'Está com os pés no chão'

Cuca também falou sobre passar 'experiência' para os jogadores (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O técnico Cuca elogiou a postura da torcida do Atlético nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Segundo ele, os atleticanos estão com 'os pés no chão', assim como o time.









"O torcedor está com pé no chão, assim como nós. Eu nunca escutei eles cantarem 'é campeão', porque eles sabem que falta muito chão ainda. E esperou-se tanto tempo, pode se esperar um pouco mais. Está certinho", disse Cuca, em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o América nesse domingo, no Mineirão, pela 30ª rodada.





Além de transmitir 'humildade' ao torcedor, Cuca tem que se preocupar com o próprio elenco. O treinador garante que passa tranquilidade aos jogadores, além da experiência que adquiriu com tantos Brasileiros disputados.





"Eu passar para o elenco, com 58 para 59 anos, o que eu tenho. A experiência que eu tenho de ter disputado tantos campeonatos brasileiros e saber o caminho. Às vezes você não consegue ser o primeiro, mas o caminho você conhece. Então passar esse caminho para eles, estar sempre em comunhão, mostrando a tabela, o campeonato, o que significam jogos fundamentais e estar discutindo, porque não adianta a comissão técnica entender o campeonato, e o jogador não. Ele tem que saber isso também. Na hora que ele sabe, entende e se preocupa com o campeonato, aí nosso trabalho diminui. A ansiedade nossa diminui, a minha e a deles", explicou.





O Atlético é o líder da Série A com 65 pontos, 10 a mais do que o vice-líder Palmeiras. O Galo volta a campo na quarta-feira, às 19h, quando enfrenta o sexto colocado Corinthians no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão.