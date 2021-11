Marquinhos Santos diz que empate seria mais justo e exalta brio do América

Marquinhos Santos acredita que o América está no 'caminho certo' pela permanência na Série A (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) O América pode não sair satisfeito com mais uma derrota em clássicos contra o Altético , mas, apesar do resultado, na visão do técnico Marquinhos Santos , o time mostrou força para buscar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe até algo mais. O Coelho enfrentou o líder com sobras da competição e teve chances para sair na frente. No entanto, falhou nas conclusões e viu o rival marcar o gol da vitória com Guilherme Arana.









"Méritos do Atlético. Tínhamos intenção de subir as linhas, marcar como marcamos o Santos e o Fortaleza no início dos jogos. Mas aí é mérito do adversário que acabou nos empurrando para trás do meio-campo e teve o controle do jogo. Nos primeiros 15 a 20 minutos, mesmo estando atrás da linha da bola, conseguimos administrar bem e tivemos as melhores oportunidades . Aí entra a qualidade do Atlético, que vive um momento extraordinário e seus jogadores tiveram qualidade para definição a favor deles", analisou.





Para o treinador, faltou 'tranquilidade' ao América para sair na frente e explorar o ímpeto do rival. "Um bom clássico, as duas equipes buscaram vencer o jogo. Nenhuma equipe jogou recuada ou esperando o erro do adversário. Nós tivemos três oportunidades no primeiro tempo e sabíamos que quem saísse à frente no placar a chance de vitória era muito grande. A estratégia era essa, sair na frente, e tivemos oportunidades. No meu ponto de vista, faltou um pouquinho de tranquilidade para que pudéssemos abrir o placar e ter maior chance de sair com a vitória", comentou.





Marquinhos citou que esses 'detalhes' fizeram a diferença, como em quase todo clássico. O técnico americano, entretanto, ressaltou que o trabalho realizado no Lanna Drumond é bom e que, mesmo derrotado, o América demonstrou qualidades que o credenciam aos objetivos na temporada: seguir na elite do futebol nacional e buscar uma vaga na Copa Sul-Americana.





"No meu ponto de vista, o resultado ideal seria um empate . As duas equipes jogaram de forma vertical e buscando a vitória. Os meus atletas estão de parabéns. Entraram no vestiário revoltados com o placar, pelo que foi produzido, e isso é bom. Demonstra a insatisfação de não aceitar a derrota. Já preparando mentalmente para o jogo contra o Sport na quarta-feira, que é nossa decisão nessa reta final para alcançar o objetivo do América", finalizou.





O América segue com 38 pontos, mas caiu uma posição após vitória do Athletico-PR. O Coelho ainda torce contra Atlético-GO e Ceará para não cair mais na tabela. Na próxima quarta-feira, a equipe mineira tem o que pode ser considerado um confronto direto contra o Sport, um rival direto na luta contra o rebaixamento. Os pernambucanos estão na 17ª posição, a primeira no Z4, com 30 pontos.