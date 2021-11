Cruzeiro vence Londrina e chega a 43 pontos

Em partida de pouca qualidade técnica, Raposa supera adversário em briga na parte de baixo da tabela (foto: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC)





O Departamento de Matemática da UFMG atualizou o risco de queda do clube celeste: caiu de 8,4% para 0,66%. Por sua vez, os paranaenses aumentaram a probabilidade de descenso de 35,8% para 51,8%. Na próxima rodada, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte, local de mais um confronto direto, desta vez diante do Brusque, às 21h30 de terça-feira, no Mineirão. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o duelo. O Londrina, por sua vez, tem compromisso diante do CRB, no Rei Pelé, em Alagoas, na quarta-feira, às 19h.





O jogo Desesperados na briga contra o rebaixamento à Série C, Londrina e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo de poucas emoções no Estádio do Café. Com receio de se expor e dar chances ao adversário, paranaenses e mineiros registraram apenas cinco finalizações nos 45 minutos iniciais (quatro dos visitantes e apenas uma dos mandantes). As duas principais chances foram do Cruzeiro. Aos 15', Eduardo Brock aproveitou escanteio cobrado por Giovanni e obrigou César a fazer grande defesa. O camisa 1 do Londrina, que completou 100 jogos pelo clube ontem, salvou novamente aos 42', quando Thiago também tentou de cabeça após assistência de Wellington Nem.





Se o primeiro tempo foi ruim, o segundo foi sofrível. Errando muitos passes, as duas equipes encontraram enormes dificuldades para construir jogadas. A primeira chance de gol aconteceu apenas aos 25', quando Marcondes obrigou Fábio a fazer grande defesa após cabeceio em cruzamento de escanteio.





Aos 35', o Cruzeiro acertou sua primeira finalização no gol no segundo tempo, com Vitor Leque. Dois minutos depois, aos 37', abriu o placar. Na esquerda, Leque tocou para Felipe Augusto, que apareceu na linha de fundo ao passar atrás do marcador. Ele cruzou para Thiago, que se antecipou a César para marcar. 1 a 0. Depois, coube ao time celeste segurar o placar para respirar na Série B do Campeonato Brasileiro.





Treinamento O atacante Thiago afirmou que a jogada do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina, por 1 a 0, foi consequência de muito treinamento. Aos 37 minutos do segundo tempo, ele se antecipou à defesa adversária e completou o cruzamento rasteiro de Felipe Augusto para o fundo da rede. “É uma jogada que a gente faz muito no dia a dia dos treinamentos. Meus companheiros me cobram muito de sempre puxar para o primeiro. Quando o Felipe desenhou a jogada, pensei na hora: ‘vou para o primeiro’. Fui feliz com o gol, a equipe toda está de parabéns pela vitória e pelo desempenho que demonstrou hoje”, vibrou o camisa 18, autor de quatro gols na competição.





Com 43 pontos, o Cruzeiro pode diminuir significativamente o risco de queda à Terceira Divisão no duelo contra o Brusque pela 35ª rodada. “Temos um jogo importante em casa e vamos em busca da vitória. Contamos com o apoio da torcida para lotar o Mineirão e nos apoiar nessa reta final de campeonato”, frisou Thiago. Responsável pela assistência, Felipe Augusto valorizou a conquista dos três pontos em cima do Londrina e reforçou o coro para que os cruzeirenses incentivem o grupo diante do Brusque.





“A gente sabia que era importante vencer hoje. Graças a Deus saímos vitoriosos. Agora é descansar e ir para o nosso estádio, com o torcedor nos apoiando, em busca de mais uma vitória para ficarmos tranquilos na tabela e honrar essa camisa”. Antes de encarar o Cruzeiro, o Brusque mede forças com o Confiança, hoje, às 19h, no estádio Batistão, em Aracaju. O clube de Santa Catarina está em 16º lugar, com 38 pontos em 33 jogos.





Torcida O Cruzeiro terá o apoio de sua torcida no jogo contra o Brusque na terça-feira. Segundo o clube, a carga inicial de 20 mil ingressos para a partida foi esgotada na noite de ontem. Com a venda de todas as unidades dos setores amarelo superior e inferior e vermelho inferior, a Raposa anunciou a abertura do vermelho superior por preço de R$ 60, a inteira, e R$ 30, a meia-entrada solidária – mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.





Além do vermelho superior, com acesso pelos portões D e E do Mineirão, os torcedores encontram tíquetes do setor roxo inferior, no portão A, a R$100 (inteira) e a R$50 (meia-entrada solidária). A comercialização em parceria com o FutebolCard é feita via ingresso.cruzeiro.com.br . A diretoria não informou se solicitará o funcionamento dos setores laranja superior e inferior do Mineirão caso acabe o lote de bilhetes do vermelho superior. Na segunda-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte flexibilizou as medidas restritivas relacionadas à COVID-19 e autorizou a utilização de 100% da capacidade de estádios e ginásios em eventos esportivos.





LONDRINA 0 X 1 CRUZEIRO