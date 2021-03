Mattos garante que trabalha com qualquer orçamento

Alexandre Mattos chefiou o departamento de futebol do Cruzeiro entre 2012 e 2014 (foto: Arquivo EM - 09/12/2014)

Identificado com o torcedor do Cruzeiro pelas conquistas de duas edições do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), Alexandre Mattos afirmou que não teria problema em retornar ao clube na Segunda Divisão. Em 2021, a Raposa disputará a Série B pelo segundo ano consecutivo.









Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, do UOL, o executivo ainda garantiu que um orçamento reduzido também não seria motivo para a recusa de um eventual convite. Vivendo grave crise financeira, o Cruzeiro tem dívida total estimada em R$ 1 bilhão.





“Se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão, em qualquer divisão, porque já me perguntaram muitas vezes se eu trabalharia na segunda divisão, no Cruzeiro, e eu trabalho em qualquer clube que encha meu coração. Que seja um projeto correto, independentemente do dinheiro, independentemente do orçamento, independentemente de qualquer coisa”, garantiu Mattos.





“Eu saí do Cruzeiro (no fim de 2014) ganhando menos para ir para o Palmeiras. Eu queria um projeto e o Paulo Nobre (ex-presidente do Palmeiras) me ofereceu. Eu estava com um projeto na Inglaterra, o Sérgio Sette Câmara (ex-presidente do Atlético) me ofereceu um projeto”, relembrou o executivo.





Mattos comandou o futebol do Cruzeiro entre março de 2012 a dezembro de 2014, quando se transferiu para o Palmeiras. O dirigente é reconhecido por boa parte dos torcedores como um dos grandes responsáveis pelo momento de maior brilho da Raposa no cenário nacional na última década.





Em janeiro de 2020, após a queda do Cruzeiro para a Segunda Divisão, Mattos chegou a prestar consultoria ao clube celeste após pedido de Pedro Lourenço. O trabalho, no entanto, durou apenas quatro dias. Entre março de 2020 e janeiro de 2021, o profissional trabalhou no Atlético.





Atualmente, o Cruzeiro tem André Mazzuco, ex-Vasco, como executivo de futebol. Ele chegou à Toca da Raposa II em janeiro e liderou o planejamento para a temporada 2021. Mazzuco substituiu Deivid, que fracassou em 2020 e foi colocado na função de diretor técnico do departamento.