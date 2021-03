Cruzeiro: conheça Breno, volante do sub-20 que chamou atenção de Conceição

Breno ainda aguarda registro no BID, da CBF (foto: Reprodução/Instagram) profissional, na Toca da Raposa II, a pedido do técnico Felipe Conceição. Mesmo recém-chegado à base do Cruzeiro, o meio-campista Breno Teixeira, de 18 anos, já recebeu as primeiras oportunidades no grupo, na Toca da Raposa II, a pedido do técnico Felipe Conceição.









“Antes da pré-temporada, vi dois treinamentos e fui novamente, recentemente, para assistir ao jogo-treino com o Londrina (na Toca I). Dentro desse processo a gente trouxe uma leva num primeiro momento, que foi Geovane, Guilherme Matos e Weverton. Num segundo momento, a gente trouxe o César, o Ramon, lateral-direito, e agora o Breno, que é um meia que gostei muito”, disse Conceição ao portal ‘Deus me Dibre’.





Ao Superesportes, o filho de Oscar, Matheus Bernardi, que comanda o futebol do Brasilis, contou as características de Breno. “Aqui ele atuava como volante e também mais avançado, como um meia. Tem um biotipo legal, é canhoto, tem ótima chegada na frente. E chuta bem de média e até longa distância também. Gosto muito desse jogador”, disse.





Breno se transferiu em definitivo para o Cruzeiro, que passou a ter 50% dos direitos econômicos. No contrato, há cláusulas que fixam valores para aquisição de outros percentuais. O jogador ainda aguarda registro no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para ficar à disposição de Conceição ou da equipe sub-20.





Brasilis-SP





Matheus também contou à reportagem sobre a relação do Brasilis com o Cruzeiro. Além de Breno, o time do interior de São Paulo tem parceria envolvendo outros atletas nas categorias de base da Raposa.





“Estávamos conversando com o Gustavo (Ferreira, diretor da base) sobre o Andrei, um atleta mais jovem, que também foi para o Cruzeiro, e aí ele me perguntou sobre outros nomes e falei do Breno. É um atleta que, particularmente, gosto muito”, disse.





“Somos um clube formador, a gente trabalha com jogadores que ainda não estão prontos para chegar em uma grande equipe. A gente faz um trabalho de lapidação e coloca jogadores nos grandes clubes. Desde 2017, a gente já colocou mais de 50 atletas em Flamengo, Bahia, Ceará, Atlético, Cruzeiro”, completou.





O último atleta formado pelo Brasilis que se destacou foi Diego Pituca, ex-Santos. O volante chegou a entrar na mira do Cruzeiro em 2018. Naquela oportunidade, seu empresário chegou a revelar um acordo com a Raposa, mas o Peixe não o liberou. Neste ano, o jogador foi negociado pelos paulistas com o Kashima Antlers, do Japão, por cerca de R$ 8 milhões.