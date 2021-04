Clubes da Série A apostam em jogadores com passagem por Minas; veja

(foto: Divulgação )





Os clubes da Série A já somam mais de 100 contratações para a temporada 2021. Vários dos jogadores que reforçam as equipes têm passagem pelo futebol mineiro. Até o momento, 27 atletas que jogaram no estado estão nos elencos dos rivais de Atlético e América no Campeonato Brasileiro.







O último jogador com passagem pelo futebol mineiro anunciado por um clube da Série A foi o volante Thiago Santos, que passou pelo América em 2014 e 2015. Ele vai defender o Grêmio.





Entre os 27 atletas, quatro passaram por mais de um clube mineiro: Jael (Atlético e Cruzeiro), Marlon (Villa Nova e Esportiva Guaxupé), Paulão (Cruzeiro e América) e Gustavo Blanco (América e Atlético).