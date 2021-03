América reforça meio e turbina setor ofensivo

Aos 35 anos, o volante Juninho Valoura é mais um contratado do América, que anunciou seis jogadores até agora (foto: STEPHAN EILERT/AFP 27/2/20)



Depois da fórmula bem-sucedida em 2020, o América volta a apostar em nomes não tão famosos, mas que podem dar retorno como contratação. Nessa terça (30/3), o clube confirmou as chegadas de dois jogadores: o volante Juninho Valoura, que estava no Fortaleza, e o atacante Yan Sasse, ex-Coritiba.





Com isso, já são seis os reforços para a temporada 2021, nenhum deles de primeira grandeza, como alguns poderiam esperar devido ao fato de a equipe ter como objetivo neste ano permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes deles, chegaram o zagueiro Ricardo e os atacantes Leandro Carvalho, Luiz Fernando e Ribamar.

No ano passado, o clube fez também apostas e se deu bem. Foi assim com o goleiro Matheus Cavichioli, com o armador Alê, o meia-atacante Felipe Azevedo e o atacante Rodolfo, todos titulares na campanha que resultou no segundo lugar na Série B. E também do zagueiro Anderson e do atacante Leo Passos, além do meia-atacante Felipe Augusto, que foram importantes peças de reposição.

Não que o Coelho não deseje contar com medalhões. O investimento, porém, deverá ser feit

o só mesmo depois do Campeonato Mineiro, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro.

Assim, os atletas que chegam sabem que precisam provar que podem ser decisivos. É o que pensa Yan Sasse, de 23 anos e que foi revelado pelo Coxa em 2016. Em 2018, foi emprestado ao Vasco, onde atuou em 18 partidas e marcou dois gols. Em 2019, foi cedido ao Rizespor-TUR. Entrou em campo em 18 ocasiões e anotou um gol. Yan retornou ao Coritiba neste ano, mas não foi aproveitado. Em três anos na equipe paranaense, o meia disputou 70 jogos e marcou sete gols.

Já o volante Juninho Valoura, de 35 anos, retorna ao Lanna Drumond depois de sete temporadas. Nesse período, o jogador, revelado pelo Duque de Caxias, passou por Tombense, Macaé, Bahia, Ceará e Fortaleza.



O atacante Bruno Nazário, de 26, é outro que já está acertado com o clube e depende apenas da chegada de documentação para ter seu anúncio concretizado. Ele estava no Botafogo, mas os direitos pertencem ao Hoffenhein-ALE.

Ainda sem esses atletas, o técnico Lisca comanda hoje à tarde, já no Triângulo Mineiro, o último treino antes do jogo com o Uberlândia. O compromisso, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, será amanhã, às 11h, no Parque do Sabiá. (PG)

Quem chega





Zagueiro

Ricardo Silva





Volante

Juninho





Atacantes

Yan Sasse, Leandro Carvalho,

Luiz Fernando e Ribamar