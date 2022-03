Sorteio define rivais de América, Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil

Sorteio realizado pela CBF, nesta segunda-feira (28), definiu adversários de América, Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil (foto: Staff Images/Divulgação )





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na tarde desta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa, o América enfrentará o CSA, o Atlético medirá forças com o Brasiliense e o Cruzeiro terá o Remo como adversário. Por sua vez, o Tombense enfrentará o Ceará.









As datas reservadas para os duelos de ida são 20 e 21 de abril. Os jogos de volta devem acontecer nos dias 11 e 12 de maio. Representantes do futebol mineiro na Copa Libertadores da América, Coelho e Galo iniciarão suas jornadas no principal torneio mata-mata do país na terceira etapa. O Cruzeiro, no entanto, começou sua campanha na primeira fase e precisou eliminar Sergipe e Tuntum para chegar até aqui. Até então, a Raposa garantiu mais de R$ 2,7 milhões pela trajetória na Copa do Brasil.





A participação na terceira fase renderá mais R$ 1,9 milhões para o clube celeste - premiação que também será angariada por América e Atlético, que fazem parte do Grupo I na divisão de clubes da CBF. Quem avançar às oitavas de final assegurará outros R$ 3 milhões em conta. O Atlético é o atual campeão do torneio e entrará para defender o título, também em busca de um tricampeonato. Em 2021, com uma campanha avassaladora, o Galo superou Remo, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Athletico-PR para levantar a taça.





Após uma campanha surpreendente em 2020, chegando às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez, o América decepcionou no ano passado. Ainda na terceira fase, o Coelho foi eliminado pelo Criciúma nas penalidades após dois empates. Por sua vez, o maior campeão do torneio quer voltar a fazer bonito e espera ir o mais longe possível.





Depois de uma campanha frustrante em 2021, com eliminação para o Juazeirense na terceira fase, o Cruzeiro espera ser mais competitivo do que no ano passado. Na terceira fase da Copa do Brasil, não há o critério do gol qualificado. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta e qualquer empate no placar agregado leva a disputa da vaga para os pênaltis.