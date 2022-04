Cruzeiro: missão é reagir contra o Brusque hoje, no Mineirão

O volante Willian Oliveira cita tradição da Raposa, mas alerta: "No futebol, a camisa não joga sozinha. Nós temos de fazer nossa parte dentro de campo" (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO - 15/3/22)





Se não estava nos planos a derrota para o Bahia fora de casa na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro aposta no reforço das arquibancadas para buscar a reabilitação. Hoje, às 21h30, recebe o Brusque, no Mineirão, pela segunda rodada, com o técnico Paulo Pezzolano tentando fazer o time engrenar.

“A torcida é importantíssima para a gente e venho chamar o torcedor para nos apoiar. Juntos, podemos colocar o Cruzeiro novamente onde ele merece”, afirma o volante Willian Oliveira, contratado no começo do ano e que se firmou como titular durante o Campeonato Mineiro.





Mas os atletas sabem que só os gritos da China Azul não serão suficientes para a equipe conquistar a primeira vitória na Segunda Divisão em 2022. Por isso, prometem muita aplicação. “No futebol, a camisa não joga sozinha. Nós temos de fazer nossa parte dentro de campo, acredito que só não só eu, mas todos os jogadores se cobram isso todo dia”, declara o jogador.





Segundo ele, o Cruzeiro não vai mudar a forma de jogar em função de um resultado ruim. “Acredito que estamos fazendo um trabalho muito bem-feito, não podemos mudar nossa filosofia, nossa identidade. Acho que deixamos um pouquinho a desejar contra o Bahia. Isso não doeu só no torcedor, doeu na gente também. Essa dor tem de se transformar em motivação, e fazer diferente do que fizemos (na sexta-feira) e fazer igual estamos fazendo no dia a dia.”





Ao contrário do time celeste, o Brusque estreou na Série B com vitória, 1 a 0 sobre o Guarani, gol de Alex Sandro (desfalque hoje por estar contundido). Os catarinenses já haviam demonstrado força no ano passado, chegando a ocupar a vice-liderança, mas caíram de rendimento. Agora, tentam se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Cruzeiro busca evitar ser surpreendido em seus domínios.





“Vamos pegar um time competitivo, bom, o Brusque tem qualidade. Mas temos de colocar nossa filosofia em prática, aquilo que a gente criou desde o início da temporada, não há porque mudar”, afirma Willian Oliveira.





Quem conhece bem o adversário de hoje é o atacante Edu. Ele foi artilheiro da Série B do ano passado pelo clube do interior de Santa Catarina e espera agora ajudar a Raposa a sair com a vitória.





Para isso, acredita que a equipe não pode desperdiçar chances como ocorreu em Salvador. “Série B é isso aí. Se tiver oportunidade e não fizer gol, é castigado. Foi o que aconteceu (contra o Bahia)”, afirma ele.





PARTIDAS E CHEGADAS Edu perdeu um dos companheiros de ataque, o jovem Vítor Roque, que está se transferindo para o Athletico. Outros que deixaram o clube foram o armador Giovanni, que foi para o Sport, e o atacante Bruno José, contratado pelo Guarani.





Por outro lado, há a expectativa pela estreia de atletas como o volante Neto Moura, emprestado pelo Mirassol; e o atacante Rodolfo, cedido temporariamente pelo América. Já o goleiro Gabriel Mesquita (ex-Guarani), o zagueiro Zé Ivaldo (ex-Athletico), o armador Leonardo Pais (ex-Montevideo Wanderers-URU0 e os atacantes Rafael Silva(ex-Wuhan Zall-CHI) e Luvannor (ex-Al Taawon-SAU) devem ter os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF.