Atlético renova contrato com o atacante Eduardo Vargas até o fim de 2024

Eduardo Vargas renovou contrato com o Atlético até o fim de 2024 (foto: foto: Pedro Souza/Atlético )





O Atlético ampliou o contrato do atacante Eduardo Vargas até o fim de 2024. O vínculo anterior com o chileno de 32 anos se encerraria em dezembro de 2022.









A renovação contratual foi anunciada pelo clube alvinegro por meio das redes sociais na tarde desta segunda-feira (11). As conversas pela extensão do vínculo começaram na segunda quinzena de março e logo se resolveram.





A partir de julho, Vargas poderia assinar vínculo com qualquer outro clube e deixar o Galo de graça em janeiro de 2023. Porém, tanto Atlético, quanto o atacante desejavam a continuidade do trabalho.





Edu Vargas chegou à Cidade do Galo em novembro de 2020, após ser comprado junto ao Tigres-MEX. Em 65 jogos, marcou 16 gols, deu sete assistências e ganhou cinco títulos: dois Campeonatos Mineiros (2021 e 2022), a Copa do Brasil (2021), o Campeonato Brasileiro (2021) e a Supercopa do Brasil (2022).