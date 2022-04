Atlético resiste à pressão do Tolima na Colômbia e arranca com vitória

O volante Tchê Tchê marcou um dos gols atleticanos nos 2 a 0 sobre os colombianos: mesmo sem brilhar, Galo foi eficiente (foto: DANIEL MUÑOZ/AFP)







Longe de ser uma atuação de encher os olhos, o Atlético fez o mais importante na noite de ontem em Ibagué, na Colômbia: faturou os três pontos diante com triunfo por 2 a 0 sobre o Deportes Tolima no Estádio Manuel Murillo Toro, pela rodada de estreia na Copa Libertadores. Os gols foram marcados por Nacho Fernández, no fim do primeiro tempo, e Tchê Tchê, na etapa final.





Foi a primeira vitória de uma equipe brasileira no Manuel Murillo Toro pela competição. Nenhum clube do país – Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Internacional – havia nem sequer marcado gol por lá até então. A equipe alvinegra segurou a pressão dos donos da casa, abriu o placar em bela trama coletiva na etapa inicial e matou a partida no fim do segundo tempo, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio.





Com a vitória, o Atlético divide a liderança do Grupo D com o Independiente del Valle, do Equador, que venceu o América, também fora de casa, por 2 a 0.





O Atlético volta a campo pela Libertadores na quarta-feira, às 21h, em clássico contra o América, no Mineirão. No mesmo dia, às 23h, o Tolima visita o Independiente del Valle, no Equador.





Antes, porém, o Galo tem pela frente a estreia no Campeonato Brasileiro. Domingo, às 16h, recebe o Internacional no Mineirão.





O técnico Antonio 'Turco' Mohamed escalou uma equipe alvinegra bem diferente. Foram poupados Nathan Silva, Keno, Réver e Zaracho (esses dois últimos nem viajaram). Eles foram substituídos por Godín, Junior Alonso, Savarino e Dylan.





O começo do jogo contra o Tolima foi de muitas dificuldades. O time da casa apertou a marcação sobre o Galo e tentou pressionar por erros de passe. Essa estratégia durou 15 minutos, mas não surtiu muito efeito, pois o time mineiro soube encontrar os espaços para avançar em campo. Ofensivamente, o Atlético teve dificuldades para trabalhar a bola e não conseguiu criar muito. A melhor jogada foi uma cobrança de falta de Hulk para fora.





Aos poucos, o Galo passou a ter mais liberdade para trabalhar na saída de bola. E justamente neste momento, passou a errar mais passes no campo defensivo. Alguns, em sequência. Num deles, Alonso entregou nos pés de Plata, que lançou para Lucumí, nas costas de Mariano e cara a cara com Everson. O jogador do time colombiano preferiu o passe cruzado para Michael Rangel, que chegou finalizando de carrinho, sem goleiro, e tocou para fora.





O susto fez bem ao Galo. Dylan e Savarino, sumidos no primeiro tempo, passaram a aparecer um pouco mais na reta final. E, com participação decisiva do venezuelano, o Atlético abriu o placar. Mariano tentou passe para Hulk, mas ele foi parar em Savarino. De primeira, o camisa 17 achou Nacho Fernández entrando livre dentro da área. O meia dominou e tocou na saída do goleiro para balançar as redes: 1 a 0.





O gol foi aos 45 do primeiro tempo. E o jogo esquentou ainda nos minutos finais. Em contra-ataque, Nacho finalizou para defesa do goleiro Domínguez – Dylan e Savarino estavam livres e eram as melhores opções. Depois, foi a vez de Michael Rangel dominar e finalizar com perigo por cima do gol de Everson.





O Atlético começou o segundo tempo tentando controlar as ações, mas logo viu o Tolima crescer no jogo. O time da casa passou a ter a bola e incomodar. Após cobrança de escanteio, Hernández chutou de primeira para defesa espetacular de Everson.





Vendo a equipe ser pressionada, Mohamed mexeu, encorpando mais o meio-campo. Saíram Dylan e Savarino para as entradas de Tchê Tchê e Ademir.





As substituições não surtiram efeito imediato. O Tolima seguiu criando oportunidades, principalmente após as mudanças na equipe. Orozco e Ramírez assustaram com finalizações perigosas.





Marcação

O treinador atleticano colocou também Otávio e Rubens em campo, reforçando a marcação tanto na parte central como pelo lado esquerdo. E o treinador argentino foi premiado pelas primeiras iniciais. Após cobrança de escanteio de Ademir, Junior Alonso desviou e Tchê Tchê apareceu na segunda trave para completar para as redes: 2 a 0.





O segundo gol matou as pretensões do Tolima, que não conseguiu mais criar oportunidades de perigo. O Galo, em escapadas rápidas, buscou o terceiro gol. Mas o placar acabou fechado com o triunfo alvinegro por 2 a 0.





FICHA TÉCNICA

TOLIMA-COL 0 X 2 ATLÉTICO

Tolima: Domínguez; Marulanda, José Moya, Eduar Caicedo e Junior Hernández; Juan David Ríos (Ibarguën 26 do 2°), Brayan Rovira, Plata, Cataño (Orozco 14 do 2°) e Jeison Lucumí (Ureña 26 do 2°); Michael Rangel (Gustavo Ramírez 14 do 2°)

Técnico: Hernán Torres

Atlético: Everson; Mariano, Godín, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio 28 do 2°) e Nacho Fernández (Rubens 28 do 2°); Savarino (Ademir 12 do 2°), Dylan (Tchê Tchê 12 do 2º) e Hulk (Sasha 46 do 2°)

Técnico: Antonio Mohamed

1ª rodada do Grupo D da Libertadores

Estádio: Manuel Murillo Toro

Gols: Nacho Fernández 45 do 1º; Tchê Tchê 33 do 2°

Árbitro: Alexis Herrera-VEN

Assistentes: Tulio Moreno-VEN e Jorge Urrego-VEN

Cartão amarelo: Ríos, Eduar Caicedo, Rovira

Palmeiras atropela

O atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras, estreou ontem com vitória arrasadora por 4 a 0 na Venezuela sobre o Deportivo Táchira, com brilhante atuação de Rafael Navarro. Dudu, Raphael Veiga, e Navarro (dois) marcaram os gols no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Assim, o Palmeiras inicia com força no Grupo A, que é completado pelo Emelec-EQU e pelo Independiente Petrolero-BOL, e sua busca pelo terceiro título continental consecutivo. O Bragantino estreou com vitória. Bateu ontem o Nacional-URU por 2 a 0. Jogando em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta criou as melhores chances da partida e confirmou a vitória com gols de Ytalo, ainda no primeiro tempo, e Hurtado, nos minutos finais. Invicto em 2022 e campeão da Copa do Nordeste no domingo, o Fortaleza fará hoje o primeiro jogo de sua história na Libertadores, contra o Colo-Colo do Chile, às 19h, no Castelão. Sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o 'Tricolor de Aço', fez uma grande temporada em 2021 e terminou o Brasileirão na quarta colocação.