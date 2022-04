Atlético terá que superar tabu logo de cara

Nacho Fernández terá a missão de armar as jogadas do Galo, enquanto no ataque há dúvida sobre escalação de Ademir ou Savarino

O Atlético inicia hoje contra o Tolima-COL, em Ibagué, na Colômbia, a caminhada pelo título mais cobiçado na temporada de 2022: o da Copa Libertadores da América. Foi o troféu que faltou para que o ano passado do alvinegro fosse perfeito e ficou a frustração, pois acabou eliminado invicto, tendo caído diante do Palmeiras depois de 0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão – o gol como visitante não é critério de desempate na atual edição do torneio continental.



O desafio dos atleticanos é iniciar com o pé direito, mesmo com todos pregando muito respeito ao adversário. Afinal, nunca um brasileiro conseguiu vencer a equipe colombiana em Ibagué, onde o Tolima derrotou os tradicionais Grêmio, Corinthians, Athletico e Vasco, além de Rio Branco-AC; e empatou com Cruzeiro e Internacional. O único gol sofrido em casa diante dos brasileiros foi no 2 a 1 sobre o time do Acre, em 1996, pela extinta Copa Conmebol.





Nada disso, porém, assusta o Galo, que vem mostrando muita força desde o ano passado. “Eu passei muitos anos na Europa, mas também joguei Libertadores e estive em vários pontos da América do Sul jogando Copa América e Eliminatórias (pela Seleção Uruguaia). Sei o que vamos enfrentar, como é viajar a cada país e encarar um adversário que está com sua torcida, muito motivado. Então, temos de nos preparar mentalmente, fisicamente, pois há diferentes situações climáticas, muito calor, muita umidade, altitude, diferentes gramados. É tudo o que vamos encontrar neste primeiro jogo e nos próximos também. Vamos sempre mentalizados e com humildade, respeitando os rivais que cruzarem nosso caminho”, argumenta o zagueiro Godín, contratado para esta temporada para suprir a saída do paraguaio Júnior Alonso, que acabou voltando do Krasnodar-RUS em função da invasão russa à Ucrânia.





O Atlético vem embalado pela conquista do Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro e da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, no fim de fevereiro. Os títulos e o dia a dia na Cidade do Galo foram suficientes para mostrar ao uruguaio recém-chegado como as coisas têm funcionado no clube, que se mostra mais forte que no ano anterior, quando foi campeão estadual, da Copa do Brasil e Brasileiro.





“A Libertadores é o mais importante torneio do continente e todos querem ganhá-lo, sonham com isso. E nós também. Esperamos uma competição dura, pois são equipes campeãs em seus países, equipes fortes. Mas confio muito neste grupo, na qualidade que ele tem e na vontade de ganhar que todos demonstram”, diz o defensor, que acredita que o fato de ter feito boa campanha na competição continental em 2021 vai ajudar na performance que começa hoje. “Ano passado não chegamos à final, mas a equipe já conhece o caminho. E aí, fica mais fácil para se preparar. Sabemos das dificuldades, mas confio na força que temos para brigar pelo título até o fim.”

À disposição

Recuperado da dor no joelho que o tirou da decisão estadual contra o Cruzeiro, no fim de semana, ele diz estar à disposição, se necessário. Porém, não reivindica titularidade, mesmo que Réver esteja fora por cansaço muscular, e Junior Alonso tenha atuado por poucos minutos desde que voltou da Rússia.





“Quem decide quem joga é o treinador. O que me preocupa é estar o melhor possível, fisicamente e pessoalmente, e ajudar a equipe em tudo que posso. Se me tocar jogar, estarei pronto. Se não, vou ajudar da melhor maneira possível. O importante é que ganhe o Atlético, independentemente de quem seja escalado. Foi assim na temporada passada e, por mim, seguirá assim”, disse Godín.





Tolima-COL x Atlético





Tolima

Domínguez; Angulo, Quiñones, Moya e Junior Hernández; Ríos, Rovira e Cataño; Plata, Ibargüen e Rangel

Técnico: Hernán Torres

Atlético

Everson; Mariano, Nathan Silva, Godín (Junior Alonso) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Savarino (Ademir), Hulk e Keno

Técnico: Antonio Mohamed

1ª rodada do Grupo D da Libertadores

Estádio: Manoel Murrillo Toro

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera-VEN

Assistentes: Tulio Moreno-VEN e Jorge Urrego-VEN

O adversário

Bruno Henrique abriu o placar no triunfo sobre o Sporting Cristal (foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Fla vai bem. Corinthians, mal

Finalista da última edição da Libertadores (vice-campeão, diante do Palmeiras), o Flamengo estreou com vitória nesta edição do torneio. Jogando em Lima, ganhou do Sporting Cristal por 2 a 0. Bruno Henrique, aos 22min do primeiro tempo, e Matheuzinho, já nos acréscimos da etapa final, marcaram os gols.





A partida, transmitida com exclusividade pelo SBT/Alterosa para a TV aberta, foi disputada sem público. O confronto inicialmente havia sido suspenso devido ao toque de recolher que vigorava em Lima em razão de protestos populares contra o aumento de combustíveis.





A vitória ameniza um pouco os questionamentos em torno do desempenho do rubro-negro, que vem de derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Na segunda rodada, o Flamengo vai encarar no Maracanã o Talleres-ARG, que hoje recebe a Universidad Católica-CHI.





O Corinthians, jogando mal, foi derrotado pelo boliviano Always Ready por 2 a 0 em partida em La Paz, na primeira rodada do Grupo E. Os gols foram marcados por Marcos Riquelme aos 8min, de pênalti, e Rodrigo Ramallo aumentou aos 46.





Na Colômbia, o Deportivo Cali bateu o Boca Juniors-ARG por 2 a 0. Na próxima rodada, o Timão jogará em casa, contra o Deportivo Cali. Enquanto o Boca enfrentará o Always Ready em Buenos Aires.





Atuando na Venezuela, o Athletico esbarrou nas defesas do goleiro Alain Baroja e ficou no 0 a 0 com o Caracas na abertura do Grupo B. Na próxima semana, o Furacão recebe o The Strongest-BOL, enquanto os venezuelanos visitam o Libertad-PAR.





Atual bicampeão, o Palmeiras, do português Abel Ferreira, estreia às 21h de hoje, contra o Deportivo Táchira, em San Cristóbal, na Venezuela. O ‘Verdão’ chega para o duelo com o campeão venezuelano de 2021 embalado pelo título do Campeonato Paulista, conquistado sobre o São Paulo no domingo com uma vitória por 4 a 0 no Allianz Parque. Também integram a Chave A o Independiente Petrolero-BOL e o Emelec-EQU.





Já o Bragantino abre sua participação no torneio contra um dos times mais tradicionais do continente, o tricampeão Nacional de Montevidéu, às 19h, em Bragança Paulista. Além deles, o Grupo C tem os argentinos Estudiantes de La Plata (tetracampeão) e Vélez Sarsfield (campeão em 1994 sobre o São Paulo).









Além de Réver, o técnico Antonio “El Turco” Mohamed não poderá contar com o armador Zaracho, também com desgaste na musculatura, e com o atacante Vargas, ainda se recuperando de virose que o impediu até de ir ao Mineirão no sábado. Para a vaga aberta pelo argentino, o venezuelano Savarino e Ademir, contratado em janeiro, são as opções, formando o ataque com Hulk e Keno e fazendo o time mudar do 4-4-2 para o 4-3-3.TV: Conmebol TVEm altaEmbalado por duas vitórias seguidas no Campeonato Colombiano, do qual é o vice-líder, um ponto atrás do Nacional de Medellín, o Tolima tentará manter a boa fase vencendo o Atlético, o que certamente daria força para uma arrancada também na Libertadores. Para isso, o técnico Hernán Torres deve repetir o time que vem jogando, com o ataque formado por Plata, Ibargûén e Rangel. Ele tem alguns desfalques. O zagueiro Mosquera está no departamento médico, enquanto o lateral Angulo e o zagueiro Quiñones são dúvidas. Já o atacante Juan Caicedo, que se recupera de problema no joelho esquerdo e não joga desde 27 de março, tenta ficar à disposição.