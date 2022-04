Hulk, da incerteza à glória no Atlético

Ídolo atleticano disse que esteve próximo sair: "Muitas conversas na madrugada com minha esposa, pensando em rescindir meu contrato" (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

PENDÊNCIAS

Com cinco títulos em pouco mais de 10 meses, o Atlético quer mais. Para isso, vem renovando de forma antecipada contrato de alguns jogadores, como do volante Allan e do atacante Eduardo Vargas. Um deles, o atacante Hulk, nem precisa de negociação, pois havia cláusula de extensão automática caso ele fizesse 20 jogos em 2022 e que nem precisou ser cumprida, pois as partes costuraram acordo para seguirem juntas até 2024, com possibilidade de ir a 2025.O jogador de 35 anos revelou que pensou em sair pouco depois de chegar à Cidade do Galo, em fevereiro do ano passado. “A gente procura dar o nosso melhor dentro de campo e, às vezes, não sai como a gente quer, mas não pode nunca desanimar, tem de continuar trabalhando. Meu início aqui não foi fácil, foi difícil, muitas conversas na madrugada com minha esposa, às vezes, pensando em rescindir meu contrato”, afirmou o jogador, em entrevista à TV Globo, pouco depois de marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no sábado, no Mineirão, que valeu a conquista do Campeonato Mineiro de 2022 ao alvinegro.Na época, ele reclamou do técnico Cuca da falta de sequência de jogos. Com o problema contornado, ele se tornou peça fundamental nas conquistas do Estadual de 2020 e 2021, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano passado, sendo artilheiro dos três últimos.“Quando eu cheguei, no ano passado, nos dois primeiros clássicos fiquei no banco, eu, que sou doido para jogar. Eu chegava em casa triste. No primeiro clássico contra o nosso maior rival, eu fui expulso, eu chegava em casa triste, pensando em rescindir meu contrato, e a minha esposa teve papel fundamental para eu ficar.’Hulk soma 47 gols em 77 jogos pelo Galo, média de 0,61 por partida. Nesta temporada, são 11 em nove jogos, ou 1,22 de bolas na rede a cada vez que entra em campo. Ele está acima de Gabigol, do Flamengo, que tem 10 gols, mas atrás de Rodallega, do Bahia, que tem 12, e de Mário Sérgio, do Fluminense-PI, com 16.Ter tantos gols e conquistas era tudo que ele desejava ao voltar ao Brasil depois de 15 anos no exterior. Revelado pelo Vitória, o paraibano passou pelo Japão (Kawasaki Frontale, Consodale Sapporo e Tokyo Verdy), Portugal (Porto), Rússia (Zenit) e China (Shangai SIPG).“Saí pela porta da frente em todos os clubes, recebendo carinho. E poder conquistar isso no Brasil, fico muito feliz, era o que faltava para mim. Me sinto lisonjeado de vestir esta camisa. Abençoado com títulos importantes para esse grande clube, que estava um pouco carente de grandes títulos”, declarou o camisa 7.

Se a permanência de Hulk, Vargas e Allan, entre outros, está garantida, há jogadores cujo futuro é incerto neste momento. O contrato do volante Tchê Tchê, por exemplo, se encerra no fim de maio, quando ele deve retornar ao São Paulo. Outra situação a ser resolvida pela diretoria é do zagueiro Igor Rabello, cujo compromisso vai até dezembro. Ambos já revelaram o desejo de permanecer na Cidade do Galo.



“Meu desejo é continuar. Quem não quer jogar aqui? Pela fase também que o time está vivendo. Com certeza, vai brigar por tudo novamente neste ano. Desejo sim, mas tem várias coisas para acontecer. Não dá para falar muito ainda", disse Tchê Tchê. "Está nas mãos do Caetano, do presidente. Eles vão resolver da melhor forma. Minha vontade é ficar. Quero muito ficar. Depende deles. Estão conversando com meu empresário para decidir o que é melhor", afirmou Igor Rabello.



América estuda improvisar, mas volante resiste



Com a indefinição em torno do aproveitamento do armador Alê na estreia na Copa Libertadores, o técnico Marquinhos Santos revelou que vem avaliando o aproveitamento do volante Juninho Valoura como meia. O titular sofreu uma torção no tornozelo direito.



A primeira partida do América pelo Grupo D será na quarta-feira, diante do Independiente del Valle-EQU, no Independência. Atlético e Tolima-COL completam a chave. Para o setor, o treinador conta ainda com Índio Ramírez e Matheusinho.



Aos 36 anos, Valoura, porém, antecipou ao comandante alviverde que não teria dificuldade na função. "O Valoura vem crescendo nas últimas semanas, teve oportunidades nos jogos e, até pela qualidade que ele tem, eu gostaria de colocá-lo mais próximo do gol, atuando pelo seu poder de finalização e qualidade de batida na bola. Mas ele mesmo disse que não se sente confortável atuando de costas, como um meia”, revelou Marquinhos.



A preferência do jogador seria brigar por posição como primeiro ou segundo volante, ou até mesmo como um terceiro homem de meio-campo, mas não na função de um meia. “Respeitei, mas entendo que ele tem qualidades para exercer a função”, defendeu o técnico americano.



O América segue com a venda de ingressos para a inédita estreia na fase de grupos da Libertadores. Para ter acesso às compras dos bilhetes por meio digital, o torcedor deverá acessar o site eleven tickets (eleventickets.com).



Os valores são R$ 60 para os portões 2 (Ismênia) e 3 (Pitangui) e R$ 40 (no 6). Há opções de meia entrada. Nos camarotes, os preços variam de R$ 130 (unitário) a R$ 3.800 (oito lugares).