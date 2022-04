Camisa do gol com 'mão de Deus' por US$ 5,2 mi

Sotheby's vai leiloar a 10 usada por Maradona na vitória emblemática sobre a Inglaterra, na Copa do México (foto: STAFF/AFP - 22/8/86)

(foto: AFP/SOTHEBY'S)





A camisa usada por Diego Maradona quando marcou seus dois gols contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, incluindo o famoso gol da “mano de Dios” (mão de Deus), será leiloada neste mês, anunciou ontem a casa de leilões Sotheby’s.





Azul e com o número 10 estampado nas costas, a peça teve um único dono nestes 35 anos: o meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou a sua com o craque da Seleção Argentina ao fim da partida.





“É, sem nenhuma dúvida, a camisa mais emblemática do futebol argentino e do futebol mundial. Seria muito lindo tê-la na Argentina”, disse o ex-lateral da Seleção Argentina Oscar Garré.





O jogo é lembrado como um dos mais controversos da história das Copas, sobretudo pelo primeiro gol de Maradona, que em lance pelo alto, dentro da área, subiu junto com o goleiro inglês Peter Shilton e empurrou a bola para as redes com a mão.





Depois da vitória argentina por 2 a 1, o craque alimentou a polêmica ao reconhecer que o gol “foi com a cabeça de Maradona e a mão de Deus”. A Argentina seria campeã, ao fazer a final com a Alemanha, vencendo por 3 a 2.





Garré, que fez parte da equipe albiceleste naquela disputa, revelou uma curiosidade sobre o uniforme do time para a partida contra a Inglaterra. O então treinador Carlos Bilardo, preocupado com o calor da capital mexicana, mandou às pressas comprar camisas mais leves para seus jogadores.





“Tinha uma pessoa encarregada das compras que teve de procurar em cima da hora por todas as lojas da Cidade do México. Conseguiu essas, que eram muito especiais porque tinha de colocar números adesivos e na cor cinza, na falta de brancos”, lembrou Garré.





A Sotheby's informou que a camisa ficará em exibição em Londres até o leilão, que será on-line e está previsto para ocorrer entre 20 de abril e 4 de maio.





O lance inicial é de US$ 5,2 milhões (R$ 24,4 milhões na cotação atual), abaixo do valor recorde arrecadado em camisas de atletas, que pertence a uma peça da lenda do beisebol Babe Ruth, de quando jogava no New York Yankees (US$ 5,64 milhões).





BENS





Em dezembro, havia ocorrido leilão internacional de bens de Maradona. Cerca de 190 itens foram vendidos, à exceção de uma casa que ele havia dado de presente aos pais (em Villa Devoto, na cidade de Buenos Aires, cuja base estava em US$ 900 mil) e uma das duas BMW oferecidas.





As negociações somaram quase US$ 26 mil. As ofertas foram autorizadas judicialmente, em razão de um acordo com os cinco filhos do ex-jogador para pagar despesas e dívidas fiscais.