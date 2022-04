Novo parceiro? Conheça o bilionário cruzeirense que se reuniu com Ronaldo

Ronaldo se reuniu na última semana com Nicolau Esteves, da Afya Educacional (foto: Arquivo pessoal )





Em trabalho de prospecção para encontrar novos parceiros para o Cruzeiro, Ronaldo se reuniu, na última semana, com o médico Nicolau Esteves. O Superesportes apurou que o encontro aconteceu na casa do empresário mineiro, em um condomínio fechado na cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Até o início do mês passado, Esteves, que é cruzeirense e tem fortuna estimada pela especializada Forbes em R$ 4,2 bilhões, detinha o controle da Afya Educacional, maior grupo de educação médica e serviços digitais em saúde do Brasil.





No último dia 7, a empresa, que está listada na Nasdaq (mercado de ações norte-americano), encaminhou venda de boa parte de suas ações ao grupo alemão Bertelsmann. O valor da transação, que ainda depende de diligências, está na casa dos 161 milhões de dólares (cerca de R$ 740 milhões).





Inicialmente, Esteves mostrou intenção em comprar um percentual da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. Ronaldo está em vias de assinar a aquisição de 90% das ações, uma vez que teve demandas aprovadas pelo Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira (4), em reunião tensa no Barro Preto.





Após a aprovação, em entrevista coletiva, o Fenômeno destacou que "todo mundo quer investir no Cruzeiro". "Estou aliviado agora, vamos definitivamente poder trabalhar. Temos muitas coisas pendentes. Eu estive no mercado para vender patrocínio e todo mundo quer investir no clube, nesse novo Cruzeiro", disse.





"Eu estava ansioso esperando essa definição. Portanto, agora vamos poder dar uma acelerada forte. Tenho certeza que temos muita coisa para fazer, muito trabalho a fazer. É o que disse antes. Arregaçar as mangas e trabalhar incansavelmente", completou o ex-camisa 9.





Para se tornar acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo realizará um aporte de R$ 50 milhões, dos quais R$ 26 milhões já foram investidos para pagamento de dívidas do clube cobradas na Fifa. Há, ainda, a necessidade de o Fenômeno elevar as receitas da SAF em R$ 350 milhões, mas não necessariamente com aportes diretos.





Dos R$ 24 milhões que ainda sairão do bolso do ex-camisa 9, cerca de R$ 12 milhões terão que ser investidos nas próximas horas. Isso porque o Cruzeiro precisa pagar a dívida com o Independiente del Valle pela compra do zagueiro Caicedo, em 2016. Sem essa quitação, a Raposa não conseguirá registrar reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro - a janela de transferências fecha em 12 de abril.