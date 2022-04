Conselheiros definem hoje se aprovam cessão das Tocas I e II à SAF

Fenômeno comprou controle do clube por R$ 400 milhões: pedido de mudanças no negócio precisa de aval de 90% do Conselho Deliberativo (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

SEM PLANO B

O Campeonato Mineiro de 2022 já ficou para trás e o momento no Cruzeiro é de pensar no futuro. Hoje, o Conselho Deliberativo se reúne no Parque Esportivo do Barro Preto para votar a partir das 18h30 as cessões das Tocas da Raposa I e II à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), condição exigida para que a Tara Sports, empresa de Ronaldo Nazário, efetive a compra de 90% das ações da nova empresa.Sem exigência de quórum, os conselheiros (são em torno de 500) examinarão também a autorização para pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da associação, o que facilitaria, na opinião dos investidores, o pagamento da dívida, de cerca de R$ 1 bilhão. A tributária, cuja responsabilidade passaria à SAF, é de cerca de R$ 180 milhões.Para alienar patrimônio, o estatuto celeste exige que 90% dos conselheiros presentes à reunião sejam a favor. O percentual é alto, mas há expectativa de que o tema tenha parecer favorável, e para isso as direções da associação e da empresa contam com voto aberto, mais sujeito a pressão da torcida.Sobretudo depois de encarar o maior rival, que tem orçamento mais de 10 vezes maior, tanto na primeira fase quanto na decisão do Campeonato Mineiro, em que houve derrota por 3 a 1. Para muitos torcedores, isso é o suficiente para atender às exigências do comprador, que já pagou R$ 26 milhões em dívidas com outros clubes, mesmo sem ter assinado o contrato e deve quitar mais R$ 14 milhões até a próxima semana para seguir podendo registrar jogadores, além de bancar salários em dia.“O Cruzeiro demonstrou uma coragem incrível (na decisão do Estadual, domingo), e isso só reforça que estamos no caminho certo. Resolvendo as coisas nesta segunda-feira (na reunião do Conselho), que será um dia importante, com duas peças a mais para essa equipe, eu tenho certeza que vamos fazer um ano espetacular e retribuir esse carinho que a torcida cruzeirense tem dado para a gente. A torcida deu um espetáculo no estádio”, afirmou Ronaldo, ainda no Mineirão.Ele reforçou a necessidade de aprovação para poder buscar melhores resultados em campo. “Mesmo com a derrota, é uma atuação que nos deixa uma boa sensação. Acho que será um excelente ano, já estamos reconquistando o orgulho dos cruzeirenses e contamos demais com a torcida para nos apoiar. Esse jogo me dá a sensação de que teremos um ano espetacular”, frisou.Tão logo os pleitos sejam aprovados, o craque deverá providenciar o pagamento das dívidas com o Independiente del Valle-COL pela contratação do zagueiro Caicedo e com o Atlético-AC por ter comprado o meia-atacante Careca. Então, poderá voltar a contratar, em busca do maior objetivo na temporada: voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia na Série B será na sexta-feira, contra o Bahia, em Salvador.Quatro reforços já estão acertados e até chegaram a Belo Horizonte: o goleiro Gabriel Mesquita, que vem do Guarani; o volante Neto Moura, que defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista; o armador Leonardo Pais, do Montevideo Wanderers-URU; e o atacante Rafael Silva, que estava no Wuhan Zall-CHI.O presidente da associação, Sérgio Santos Rodrigues, mais uma vez defendeu o contrato que será firmado com a Tara Sports. “Estou feliz e animado. O futuro do Cruzeiro depende disso. Acho que quem votar contra estará votando contra o Cruzeiro, e não apenas por uma opinião pessoal. É contra o que a gente trabalha para ser o melhor para o clube. Está claro que é melhor para o clube o que está acontecendo agora desportivamente e fora do futebol também”, disse ele.O dirigente gostou do resultado do encontro com alguns conselheiros na quinta-feira, embora tenham ocorrido bate-bocas, acusações e crítica por falta de clareza na negociação de R$ 400 milhões.Já o ex-presidente Alvimar de Oliveira Costa mandou mensagem a alguns conselheiros defendendo o acordo, mas pedindo reformulação. Ele acusa Rodrigues de trair o clube. "Aprovamos a venda de até 90%, mas o acerto era ceder até 66% das ações. O parceiro não tinha melhor. mas o contrato está desequilibrado. Do jeito que está, temos de evitar, precisamos negociar melhor."A reunião de hoje será conduzida pelo novo presidente do Conselho Deliberativo, Maurício Marques da Silva. Ele assume no lugar de Nagib Simões, que renunciou na sexta-feira alegando “momento conturbado” e compromissos profissionais. Na última semana, ele teve a residência “bombardeada” por foguetes e ameaças para que se mostrasse favorável à venda da SAF à empresa de Ronaldo.