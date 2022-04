Com apoio da torcida, Cruzeiro encerra preparação para a final do Mineiro

Torcedores foram apoiar o time antes da decisão do Estadual (foto: Reprodução )





Com apoio da torcida, o Cruzeiro encerrou, nesta sexta-feira (1), a preparação para a final do Campeonato Mineiro. Nesta manhã, um grupo de 150 torcedores foi à Toca da Raposa II incentivar os jogadores. A decisão do Estadual será disputada contra o Atlético, no sábado, às 16h30, no Mineirão.









Parte do elenco foi até o portão de entrada do centro de treinamentos ouvir palavras de incentivo. "Não tem bola perdida em campo, e na arquibancadas somos nós", disse um dos torcedores.





A grande maioria dos torcedores que foi à Toca II pertence a uma torcida organizada: "A Máfia Azul está aqui/ E nós viemos te apoiar/ Porque Cruzeiro é sentimento/ Que jamais acabará/ Ô, Cruzeiro olê, olê, olê/ Cruzeiro olê, olê, olê", cantavam.





Em entrevista coletiva, o técnico Paulo Pezzolano disse que não tem dúvidas para o clássico.





"Dúvidas, na minha cabeça, não tenho. Já sabemos como enfrentar este jogo. Sabemos quais jogadores, hoje, vão jogar este jogo. Sabemos do que necessitamos. Não há dúvidas na minha cabeça, mas vamos esperar até o último dia para os os jogadores estejam ao 100%, que é o mais importante. Ter todos no 100%. Os que serão titulares, que entrem convencidos do que vamos fazer e façam bem. Estamos tranquilos, porque todos o podem fazer muito bem", afirmou.





Apesar disso, o treinador não adiantou a escalação. O Cruzeiro deve jogar com Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro (Waguininho), Fernando Canesin e João Paulo; Vitor Roque e Edu.