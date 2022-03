Atlético x Cruzeiro: um duelo de gerações

Zagueiro RÉVER (foto: BRUNO CANTINI/ATLÉTICO - 21/8/20)

A decisão do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, sábado, às 16h30, no Mineirão, promete vários duelos peculiares. Um deles será entre o jogador mais velho dos dois elencos, o zagueiro atleticano Réver, de 37 anos, e o mais novo, o atacante cruzeirense Vítor Roque, de 17. Comparadas as idades, um poderia ser pai, o outro, filho, mas em campo as relações profissionais vão prevalecer, com cada um prometendo lutar por seu quinhão.





Com nada menos que 316 jogos com a camisa alvinegra, Réver está a quatro partidas de se igualar à lenda Zé do Monte, 20º jogador que mais atuou pelo Galo. Ainda que não seja titular absoluto, nesta temporada pode chegar ao 17º lugar, superando Willian (330 jogos), Haroldo (331) e Jorge Valença (333). Já para igualar Sérgio Araújo (360) ficaria um pouco mais difícil.



É também um dos mais vencedores da história do clube, tendo sido importante em conquistas de títulos como a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014, além de ter atuado nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado. Em termos de Mineiro, vai em busca do penta, depois de levantar a taça em 2012, 2013, 2020 e 2021.





“Esta é uma semana totalmente diferente, por ser de clássico e ainda ser de final de campeonato. São dias especiais que temos de vivenciar tanto quanto possível. Nosso grupo é jovem e um ou outro jogador talvez não saiba o que é o clássico mineiro, mas a gente resume bem para eles chegarem preparados no jogo. A gente espera aproveitar bem os treinamentos para fazer um grande jogo no sábado, mas sem carregar uma carga maior que a necessária. Temos essa decisão, mas depois temos outros compromissos ao longo do ano”, disse o experiente defensor, que está em seu nono ano de Cidade do Galo.





Com a carreira já se aproximando do fim, ele não faz planos, ainda que esta possa ser a última partida contra a Raposa. Afinal, um time disputa a Série A do Brasileiro, enquanto o outro está na B. O contrato vai até o fim de 2022, até quando pretende continuar contribuindo para mais conquistas alvinegras.





“Não tenho pensado em último jogo, último clássico. Vivo dia após dia, procuro dar o melhor sempre. Então, sábado é um jogo diferente, decisão em uma partida única, e temos de nos adaptar. Espero que no sábado a gente consiga um bom resultado e saia campeão”, declarou.





Mas Réver é apenas uma das opções do técnico Antonio “El Turco” Mohamed. Se Nathan Silva parece ter vaga garantida, o parceiro dele na zaga ainda é incógnita, com Godín e Junior Alonso, além de Igor Rabello, também se credenciando para atuar na finalíssima.





No caso de Vítor Roque, a titularidade parece estar garantida. Até porque no primeiro clássico da carreira, na fase de classificação do Estadual, em 6 de março, ele deixou um belo cartão de visitas, tendo aberto o placar sobre o alvinegro. O Cruzeiro acabou tomando a virada nos minutos finais, mas isso não tirou o brilho de quem vem sendo apontado como a grande joia da Raposa nos últimos anos.





“Feliz pelo gol, mas trocaria pelo resultado de vitória”, declarou o prata da casa, mostrando que incorporou o espírito de equipe exigido pelo técnico Paulo Pezzolano de todos os comandados neste início de temporada, o que inclui ter de ajudar na marcação.

Vice-artilheiro

O jovem atacante soma 22 jogos no time principal do Cruzeiro, sendo nove nesta temporada, na qual fez seis gols e deu uma assistência. Ele já é o vice-artilheiro da Raposa, atrás apenas de Edu, que fez três a mais e com quem tem mostrado bom entrosamento.