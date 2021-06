Cruzeiro queria 'ajuda' de Cury para contratar 3 jogadores; saiba quem são

Primeiro contato do Cruzeiro com André Cury, na semana passada, foi feito por Rodrigo Pastana (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )





No mercado em busca de novas opções para o elenco, o Cruzeiro procurou o empresário André Cury no início da última semana. Diálogos publicados pelo Superesportes nesse sábado, no entanto, mostraram que o agente descartou ajudar após insistência do diretor-técnico Deivid. Cury rompeu relações com o presidente Sérgio Rodrigues.









A reportagem apurou quais eram os casos em que os mineiros buscavam algum tipo de auxílio do empresário. Ex-representante do Barcelona na América do Sul, Cury não é, necessariamente, o único agente dos jogadores, mas mantém parcerias com os estafes - é assim, por exemplo, com o meia Maurício e os atacantes Raniel e Vitor Roque, entre outros conhecidos da torcida celeste.





O primeiro e principal nome era do atacante Saulo, do Ceará. Natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o atleta alterna entre a reserva e a titularidade do time comandado pelo técnico Guto Ferreira. Nesta temporada, ele já participou de 25 jogos (12 como titular e 13 como reserva) e marcou seis gols.





No ano passado, quando se destacou com a camisa do Volta Redonda-RJ - 10 gols em 19 jogos -, Saulo foi oferecido ao Cruzeiro, que não avançou no negócio. Em setembro de 2020, o Ceará pagou R$ 300 mil por 35% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos.





Ainda para o ataque, o Cruzeiro tinha em sua lista de reforços Leandrinho, do Red Bull Bragantino, conforme noticiou inicialmente a Rádio Itatiaia. O atacante de 22 anos, que atua principalmente pelas beiradas do campo, disputou 20 partidas pela equipe paulista entre agosto de 2020 e junho de 2021.





Por fim, o Cruzeiro buscava a contratação do volante Marcelo, hoje no Operário. Em 2020, pelo Guarani, o jogador de 27 anos entrou em campo 28 vezes. No mês passado, ele se transferiu para a equipe paranaense e já vestiu a camisa alvinegra em cinco oportunidades.





Entenda o caso





O contato inicial do Cruzeiro com Cury foi feito pelo atual executivo de futebol, Rodrigo Pastana, no momento em que Felipe Conceição ainda era o treinador. Os nomes integravam uma lista de reforços feita em parceria com o departamento de análise de mercado do clube e Conceição, que acabou demitido na última quarta-feira após a eliminação precoce da Raposa na Copa do Brasil para a Juazeirense-BA.





Na última sexta-feira, Deivid entrou em contato com o representante (ouça áudio no vídeo abaixo desta rereportagem) para reforçar o pedido de ajuda para viabilizar os negócios. Cury enviou a seguinte resposta, já na manhã de sábado: “Amigo, acho que vocês vivem em outro mundo!!! Fazem sacanagem com as pessoas e ainda querem pedir ajuda?”, escreveu.





Na quinta-feira, um dia antes do episódio, o Cruzeiro oficializou a contratação de Mozart. O treinador estreou com empate por 1 a 1 diante do Goiás, nesse sábado, no Mineirão, pela Série B. Em sua apresentação, o ex-profissional de CSA e Chapecoense elogiou o elenco celeste, mas admitiu que novos jogadores poderão ser contratados para a sequência da Segunda Divisão.





Procurado, o Cruzeiro optou por não se manifestar sobre o episódio envolvendo o agente e Deivid. Como política, o clube não comenta eventuais negociações em andamento.