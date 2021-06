Mozart analisa meias Marcinho e Giovanni e indica novidades no Cruzeiro

Mozart terá até quarta-feira para pensar na estratégia do Cruzeiro para encarar a Ponte Preta em Campinas (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O Cruzeiro deverá ter novidades na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Goiás, no Mineirão, o técnico Mozart indicou que o meia Marcinho poderá ser utilizado como titular.

Depois de fazer a estreia no comando da Raposa, o treinador fez muitos elogios a Marcinho, autor do gol do Cruzeiro. Mozart afirmou que o meia não foi titular pelo tempo de inatividade. O último jogo do atleta havia sido na semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, em 9 de maio. Naquela oportunidade, o camisa 95 atuou por apenas 13 minutos.





"Marcinho é um jogador extremamente refinado. Consegue jogar próximo da linha da adversária, pifar (passe decisivo) os atacantes, tem o chute de média distância, tem a bola parada. Eu optei por não iniciar com ele (contra o Goiás), porque vinha de um tempo de inatividade. Não tínhamos noção da autonomia dele, quanto tempo ele duraria, então optamos por ele ficar no banco. Está de parabéns pela forma que entrou. Não só ele como todos os jogadores. E foi premiado com o gol", elogiou.





O meio-campista ressurge no Cruzeiro com a chegada de Mozart. Sob o comando de Felipe Conceição, ele chegou a ser colocado fora dos planos e ficou próximo de uma transferência para o CSA.





Se optar por Marcinho entre os titulares do jogo diante da Ponte, o treinador poderá utilizar Rafael Sobis como centroavante. Desta forma, Guilherme Bissoli perderia a vaga na equipe. Contra o Goiás, Rômulo atuou como segundo homem de meio-campo.





Giovanni entre os relacionados





Outro que deve aparecer, pelo menos entre os relacionados para o duelo diante da Ponte, é Giovanni. O meia, que estava cedido ao Goiás, retorna ao Cruzeiro após pedido de Mozart. Após o empate com o Goiás, o treinador também elogiou sua mais nova opção no elenco celeste.





“Com certeza o Giovanni entra nos meus planos. Tanto é que pedimos para ele voltar. Em um jogo como esse (contra o Goiás), com o adversário marcando baixo, é uma característica dele ter a bola nas costas da defesa, que tem o passe direto nos atacantes, que tem o chute de média e longa distância”, disse.





Giovanni já será reintegrado ao elenco neste domingo. Antes do duelo diante da Ponte Preta, a Raposa treina até terça-feira na Toca da Raposa II, quando viaja para Campinas. O lateral-direito Raul Cáceres e o meia Marco Antônio, que foram diagnosticados com COVID-19, deverão seguir em isolamento.