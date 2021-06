De volta ao Cruzeiro, Giovanni exalta Mozart e reforça foco no acesso

Giovanni retornou ao Cruzeiro após rápida passagem pelo Avaí (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) solicitou o retorno do meio-campista, que estava cedido ao Avaí desde o início da temporada. Logo na chegada, ele exaltou o novo comandante. Giovanni está de volta ao Cruzeiro. Após pedido do técnico Mozart, o clube celesteo retorno do meio-campista, que estava cedido ao Avaí desde o início da. Logo na chegada, ele exaltou o novo comandante.









“Eu, particularmente, conheço ele há muito tempo. Ele nos acompanhava direto no Coritiba, estava no dia a dia. É um grande treinador. Tenho certeza que, junto com os jogadores e a comissão técnica, vai fazer um grande trabalho”, complementou.





Neste domingo, Giovanni já treinou com os companheiros na Toca da Raposa II e deverá ficar à disposição para o jogo diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir novamente a camisa do Cruzeiro. Espero, junto com meus companheiros, conquistar nosso objetivo principal neste ano que, com certeza, é colocar o clube na Série A”, finalizou Giovanni.





Apesar dos elogios que recebeu de Mozart, Giovanni encontrará muita disputa interna. Para sua posição, o Cruzeiro tem à disposição Marcinho - provável titular na quarta-feira -, além de Rafael Sobis, que também atua como centroavante, Claudinho e Marco Antônio.