Atlético contra o São Paulo: Aposta na força de Hulk

O Atlético recebe o São Paulo hoje, às 16h, no Mineirão, em busca do segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro, para confirmar sua ascensão e tentar embalar. Para sair vitorioso contra um concorrente direto pela parte de cima da classificação, o alvinegro aposta na força do atacante Hulk, destaque do Galo na temporada. Em 21 jogos com a camisa do Atlético, Hulk balançou as redes 11 vezes e deu quatro assistências. Ele participou de 15 dos 48 gols do time na temporada (31,2%).





Enquanto o Galo busca a segunda vitória consecutiva, o São Paulo vive momento conturbado, e ainda não venceu na competição. O tricolor paulista soma apenas um ponto em duas partidas e não balançou as redes. Apesar disso, o time alvinegro prega respeito ao rival.





“Sabemos da força do São Paulo, do ataque deles. Sabemos que é um time que vem numa crescente desde a chegada do Crespo. Mas o nosso time está bem focado e também vem em uma evolução muito grande. Os números mostram isso. Vai ser um jogo difícil, para a gente e para o São Paulo”, disse o lateral-direito Mariano.





O técnico Cuca terá seis desfalques para escalar a equipe hoje: Matías Zaracho, com COVID-19; Tchê Tchê, por questões contratuais; e Junior Alonso, Alan Franco, Eduardo Vargas e Jefferson Savarino, todos convocados para seleções que disputam a Copa América.





O Atlético é o segundo clube brasileiro com mais desfalques em função da Copa América. O Galo tem apenas um a menos que o Flamengo. Os jogadores que estão no torneio continental ficarão fora de pelo menos cinco jogos do Brasileiro.





Em compensação, os laterais Guga e Guilherme Arana estão de volta ao time. Os dois estavam com a Seleção Brasileira Olímpica em amistosos na Sérvia. Na segunda partida, na terça-feira, Arana foi um dos destaques, com um golaço e uma assistência, enquanto Guga jogou em todo o segundo tempo.





A tendência é que os dois voltem ao time titular atleticano para o duelo com o São Paulo. Devem retomar os lugares de Mariano e Dodô, que cumpriram bem a função na ausência dos companheiros.





Baixas no tricolor A novidade no treinamento do São Paulo ficou por conta da presença de Hernanes. O jogador, que se recupera de lesão, correu ao redor do gramado do CT Barra Funda, porém ainda não tem condições de jogo e vai desfalcar o tricolor diante do Galo.









ATLÉTICO X SÃO PAULO

Atlético Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Hyoran; Keno e Hulk Técnico: Cuca São Paulo Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Leo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder) Técnico: Hernán Crespo 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Estádio: Mineirão Horário: 16h Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS) VAR: André da Silva Bitencourt (RS) TV: Pay-per-view

Hernán Crespo ainda terá mais ausências para a partida. Na defesa, o time não poderá contar com Arboleda, que foi convocado para a Seleção Equatoriana. Já no meio-campo, Luan, Benítez e Daniel Alves seguem tratando contusões e também não vão atuar.