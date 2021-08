Com apoio da torcida, Luxemburgo projeta returno diferente para o Cruzeiro

Luxemburgo cobrou apoio do torcedor no estádio a partir de sexta-feira (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) distância do Goiás, que abre o G4 da competição. Contudo, Luxemburgo espera viver uma nova fase no returno. O Cruzeiro inicia, na próxima sexta-feira (20), o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, nessa terça, a equipe ainda está a 10 pontos dedo Goiás, que abre o G4 da competição. Contudo, Luxemburgo espera viver uma nova fase no returno.









"(Quero) Convocar o centroavante da equipe. Ele não é o 12º jogador, ele é o centroavante, o primeiro que chega ao estádio, que prepara as bandeiras para receber os 11 jogadores. Quero convocar esse centroavante para lotação máxima de 30% no Mineirão porque vamos precisar de vocês", disse.





"No segundo turno, vamos ter dez jogos em casa contra nove fora. Essa torcida vai ser fundamental em apoio ao time. Não adianta ir para o estádio vaiar. Precisamos de apoio. Precisamos de um Cruzeiro unido em busca de voltar para a primeira divisão. Se nós racharmos o Cruzeiro, ele não vai a lugar nenhum. O apoio é fundamental", ressaltou Luxemburgo.





Após registrar queda nas taxas de transmissão de COVID-19, Belo Horizonte autorizou o retorno do público aos estádios, desde que seja respeitado o limite de 30% da capacidade total. Assim, o Gigante da Pampulha deverá receber de 16 a 18 mil torcedores.





Após a vitória sobre o Náutico, o Cruzeiro divulgou o início da venda de ingressos para o jogo diante do Confiança. Os preços cheios dos bilhetes variam de R$70 a R$100 e serão comercializados em ordem de preferência para sócios por meio do site cruzeiro.com.br/ingressos.





Será obrigatória a apresentação do resultado negativo para COVID-19 no acesso ao Mineirão, além do uso de máscara e distanciamento de um assento frontal e lateral entre pessoas de diferentes círculos.