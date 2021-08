Pontos pelo caminho: América tropeça contra concorrentes diretos na Série A (foto: João Zebral/América) importantes pelo caminho na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o empate diante da Chapecoense, em 1 a 1, nesta segunda-feira (16), o Coelho tropeçou mais uma vez contra um concorrente direto na luta para evitar o descenso na elite do futebol nacional. O América tem deixado pontospelo caminho na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o empate diante da Chapecoense, em 1 a 1, nesta segunda-feira (16), o Coelho tropeçou mais uma vez contra um concorrente direto na luta para evitar o descenso na elite do futebol nacional.





Ainda que alguns clubes estejam em situação 'menos desconfortável', a análise criteriosa revela resultados negativos. Diante do Corinthians, atual 11° colocado, por exemplo, o Coelho foi inoperante no Independência e saiu derrotado na segunda rodada. Depois, empatou com Cuiabá e Juventude no Horto - ambos considerados como concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

As únicas vitórias nestes duelos aconteceram contra Bahia (13°) e Fluminense (15°). Em partidas de bom rendimento, o time de Vagner Mancini conseguiu superar estes adversários e somou pontos importantes. Ainda assim, a falta de regularidade preocupa e, a cada partida, se faz ainda mais necessária uma sequência de resultados positivos.





Jogos do América contra 'concorrentes diretos'

06/06 - América 0x1 Corinthians - 2ª rodada

17/06 - América 0x0 Cuiabá - 4ª rodada

24/06 - América 1x1 Juventude - 6ª rodada

30/06 - Bahia 3x4 América - 8ª rodada

19/07 - América 0x1 Sport - 12ª rodada

24/07 - Grêmio 1x1 América - 13ª rodada

08/08 - América 1x0 Fluminense - 15ª rodada

16/08 - Chapecoense 1x1 América - 16ª rodada

Neste momento, também em função destes tropeços, o Coelho ocupa a 18ª colocação na tabela, com 15 pontos em 16 jogos. O clube mineiro mira o Cuiabá, primeiro clube fora do Z4, a dois pontos de distância.

O próximo compromisso do América no Campeonato Brasileiro ocorrerá na segunda-feira (23), às 20h, diante do Red Bull Bragantino. Em confronto da 17ª rodada, o Coelho receberá o 4° colocado no Estádio Independência, em Belo Horizonte.